Не справился с управлением: в Киеве водитель слетел с дороги, снес дорожный знак и два дерева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.



В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе произошло ДТП.







Как рассказали свидетели репортерам, двигавшийся в направлении Киева водитель автомобиля Peugeot 607 не справился с управлением. Он слетел с дороги, сбил дорожный знак, после чего боком снес два больших дерева.









В результате ДТП пострадал водитель - его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Напомним, в Киеве на Владимирском спуске Citroen врезался в такси.