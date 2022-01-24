Не справился с управлением: в Киеве водитель слетел с дороги, снес дорожный знак и два дерева
В понедельник, 24 января, в Голосеевском районе на Столичном шоссе Киева произошло ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе произошло ДТП.
Как рассказали свидетели репортерам, двигавшийся в направлении Киева водитель автомобиля Peugeot 607 не справился с управлением. Он слетел с дороги, сбил дорожный знак, после чего боком снес два больших дерева.
В результате ДТП пострадал водитель - его госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- Напомним, в Киеве на Владимирском спуске Citroen врезался в такси.
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