Не справился с протестами антивакцинаторов: руководитель полиции Оттавы подал в отставку
Начальник полиции Оттавы Питер Слоли подал в отставку после критики за то, что он сделал недостаточно для подавления протестов против карантинных ограничений "Конвой свободы", парализовавших город
Об этом сообщает BBC .
Начальник полиции Оттавы Питер Слоли подал в отставку после нескольких недель критики за его работу во время протестов Конвой свободы, которые выступали против обязательной вакцинации от COVID-19 и других карантинных ограничений.
Критики утверждают, что он сделал недостаточно для подавления протестов "Конвой свободы". Протестующие занимали центр столицы Канады в течение 19 дней, что повлекло за собой остановку движения транспорта.
Совет полиции Оттавы подтвердил отставку г-на Слоли на открытом заседании во вторник, 15 февраля. В заявлении в Twitter Слоли написал, что уходит в отставку "с тяжелым сердцем".
"С начала этой демонстрации я сделал все возможное, чтобы сохранить этот город в безопасности и положить конец этому беспрецедентному и непредсказуемому кризису", - заявил он.
В течение своей карьеры он приобрел репутацию прогрессивного реформатора, занимающегося улучшением отношений между полицией и общиной.
- Напомним, в понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение .
- Протесты дальнобойщиков в столице Канады начались 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название Конвой свободы, не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.
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