Не справился с протестами антивакцинаторов: руководитель полиции Оттавы подал в отставку

Об этом сообщает BBC .



Начальник полиции Оттавы Питер Слоли подал в отставку после нескольких недель критики за его работу во время протестов Конвой свободы, которые выступали против обязательной вакцинации от COVID-19 и других карантинных ограничений.



Критики утверждают, что он сделал недостаточно для подавления протестов "Конвой свободы". Протестующие занимали центр столицы Канады в течение 19 дней, что повлекло за собой остановку движения транспорта.



Совет полиции Оттавы подтвердил отставку г-на Слоли на открытом заседании во вторник, 15 февраля. В заявлении в Twitter Слоли написал, что уходит в отставку "с тяжелым сердцем".



"С начала этой демонстрации я сделал все возможное, чтобы сохранить этот город в безопасности и положить конец этому беспрецедентному и непредсказуемому кризису", - заявил он.



В течение своей карьеры он приобрел репутацию прогрессивного реформатора, занимающегося улучшением отношений между полицией и общиной.

Напомним, в понедельник, 7 февраля, на фоне протестов в столице Канады Оттави объявили чрезвычайное положение .

Протесты дальнобойщиков в столице Канады начались 22 января после введения правительством новых карантинных ограничений, в частности, требования вакцинации против COVID-19 для повторного въезда в страну сухопутным транспортом. Участники акций, получивших название Конвой свободы, не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания коронавируса.