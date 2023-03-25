Об этом сообщили Укрэнерго.

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет - это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме!" – говорится в сообщении.

Отмечают, что эта инициатива не популярна среди украинцев в прошлые годы. Тем не менее, она все же приводила к дополнительной работе диспетчеров. В Укрэнерго объяснили причины.

В компании напомнили, что количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленного. Одновременное выключение света приводит к кратковременному понижению потребления электричества. Если многие люди выключат свет в один и тот же момент, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах. Чтобы предотвратить это, диспетчеру необходимо сбалансировать энергосистему. Для этого он будет вынужден отключить работающие энергоблоки, чтобы резко снизить мощность маневровой генерации.

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое выключение, а затем включение - когда "Час Земли" завершится - это лишняя нагрузка, которая не на пользу надежности энергосистемы", - отметили в Укрэнерго.

В компании добавили, что лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы. Это поможет уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток.

"Мы всячески поддерживаем экоинициативы, направленные на противодействие изменению климата. И приобщиться к таким инициативам каждый может ежедневно, разумно пользуясь электроэнергией: не включайте одновременно много мощных приборов и переносите потребление мощной бытовой техники на ночные часы. Это будет вашим ежедневным вкладом в сохранение природы и надежность работы энергосистемы", - подытожили в Укрэнерго.