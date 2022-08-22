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"Не способны перевести тактические достижения в оперативные": ISW считает, что РФ не будет иметь значительного продвижения в ближайшие месяцы

22 августа, 2022 понедельник
09:13
война с Россией

Эксперты американского Института исследования войны считают, что российские силы вряд ли достигнут "значительных территориальных успехов" в Украине в ближайшие месяцы

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как говорится в сообщении, эксперты американского Института исследования войны (ISW) считают, что российские силы вряд ли добьются значительных территориальных успехов в Украине в ближайшие месяцы.

"Российские наступательные операции на Востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигают кульминации. Российские военные продемонстрировали постоянную несостоятельность превратить небольшие тактические успехи в оперативные успехи, недостаток, который, вероятно, помешает России достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, если не произойдет серьезных изменений на поле боя", - пишет Радио Свобода.

Эксперты института ISW считают, что несостоятельность российских войск воспользоваться предыдущими достижениями вокруг Бахмута и Авдеевки является примером российской "неспособности превратить тактические достижения в оперативные успехи".

"Российские силы, вероятно, останутся не в состоянии выделить достаточно ресурсов для какой-либо наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российским войскам нужно сформировать и привлечь дополнительные штурмовые группы, технику и поднять моральный дух, чтобы возобновить эти ограниченные территориальные продвижения, которые приносят небольшие тактические преимущества.

  • С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.
  • За сутки, 20 августа, украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 230 огневых задач: уничтожили склады в Чернобаевке и Старицах, попали по командному пункту РФ.

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Украина
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