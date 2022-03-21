Не спонсируйте военную машину России. Ни одного евро для оккупантов, - Зеленский обратился к гражданам ФРГ

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Немцы, вы имеете силу! Европа имеет силу, мощнее любых ракет, любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на войну. Так пусть будет мир, как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться. Никто не имеет права уничтожать народы и рвать Европу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы являются частью Европы: "И вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС".

Зеленский напомнил, что Украина предупреждала европейских политиков об опасностях "Северного потока-2" и необходимости санкций для того, чтобы не война не началась. Однако всем стало наконец, что нужно послушать Украину и поддерживать ее, потому что она зависит и от их жизни, только тогда, "когда российские ракеты ударили в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции".

"Не спонсируйте военную машину России. Никакого евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Жмите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы дойти миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе", – добавил Зеленский.