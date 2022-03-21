Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Не спонсируйте военную машину России. Ни одного евро для оккупантов, - Зеленский обратился к гражданам ФРГ

Не спонсируйте военную машину России. Ни одного евро для оккупантов, - Зеленский обратился к гражданам ФРГ

21 мартa, 2022 понедельник
11:19
война с Россией

Президент Украины призвал граждан Германии отказываться от торговли с Россией и давить на политиков, чтобы Украина стала частью Евросоюза

Об этом он сказал в своем видеообращении, передает Еспресо.TV .

"Немцы, вы имеете силу! Европа имеет силу, мощнее любых ракет, любых танков. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков в России не будет денег на войну. Так пусть будет мир, как можно быстрее. И вы это можете. Вы должны защищаться. Никто не имеет права уничтожать народы и рвать Европу", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы являются частью Европы: "И вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС".

Зеленский напомнил, что Украина предупреждала европейских политиков об опасностях "Северного потока-2" и необходимости санкций для того, чтобы не война не началась. Однако всем стало наконец, что нужно послушать Украину и поддерживать ее, потому что она зависит и от их жизни, только тогда, "когда российские ракеты ударили в 20 километрах от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей атомной станции".

"Не спонсируйте военную машину России. Никакого евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов. Жмите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы дойти миру прийти. Каждый в Германии, каждый в Европе", – добавил Зеленский.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российских военных ждут вечные мучения за преступления, которые они совершают против украинского народа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Роман Костенко
21 мартa, 2022 понедельник
Оккупанты используют уже план "С" и дальше, предыдущие не сработали, – офицер ВСУ, нардеп
20 мартa, 2022 воскресенье
Бекхэм предоставил свою страницу в Instagram с 71 млн подписчиков украинскому врачу из перинатального центра в Харькове
Миротворці ООН
21 мартa, 2022 понедельник
США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.98
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 мартa
11:46
Алексей Резников
Резников: враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом
11:45
В столице и Киевской области объявили об усиленном комендантском часе
11:34
Песков
Песков заявил, что Россия не будет прекращать огонь во время переговоров с Украиной
11:28
Российский флот опустился до уровня пиратства и зарисовывает свои бортовые номера, - ГПСУ
11:20
Более 3 млн человек покинули Украину, 11-12 млн стали внутренними переселенцами, - Подоляк
11:13
Эксклюзив
Международные организации, такие как Красный Крест, ООН и ЮНИСЕФ, вывезли свой персонал из Украины перед российским вторжением, - Черныш
10:55
ВСУ обнародовали обновленные потери врага: уничтожены 15 тыс. оккупантов и почти 500 танков
10:50
В Китае разбился пассажирский самолет со 133 лицами на борту
10:45
Обновлено
ПриватБанк
Приватбанк второй раз продлил срок регламентных работ, начатых вчера
10:42
Эксклюзив
"Работают под дулами автоматов и руководством командира орков": руководитель "Энергоатома" о ситуации на ЗАЭС
10:39
На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Донбасса, Луганщины и Киевщины
10:33
Российские корабли обстреляли Одессу с моря
10:30
врач операция
С начала войны в Украине провели 5 высокотехнологичных трансплантаций, - Минздрав
10:25
Эксклюзив
Фашист Путин хочет привлечь своего сообщника Лукашенко к войне с Украиной, чтобы растянуть фронт, - Смолий
10:20
Эксклюзив
Власти начинают манипулировать мнениями украинцев о вступлении Украины в НАТО, - Гарань
10:18
Борис Джонсон
Джонсон рассматривает возможность визита в Киев, - Daily Mail
10:07
Больше банков, больше секторов экономики: в Белом доме допустили ужесточение санкций против РФ
09:52
Эксклюзив
Страна, которая гипотетически может помочь Украине – это Польша, тем более учитывая угрозу со стороны Беларуси, – советник министра обороны Украины
09:35
Помощь украинцам в Варшаве, рассказы о волонтерах, подготовка беженцев к поступлению в вузы: Эспрессо запускает новые проекты
09:30
Укрзализныця запускает поезда между правым и левым берегами Киева
09:28
Эксклюзив
Запад нас поддерживает, а не западные страны пока не с нами, - эксперт-международник об отношении мира к войне России против Украины
09:22
ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, - Reuters
09:16
ВОЗ: в Украине с начала масштабной агрессии РФ пострадали более 2000 гражданских
08:47
Эксклюзив
Ракетные обстрелы Киева продолжаются, но в столицу враг не зайдет, - Буймистер
08:43
Матеуш Моравецкий
Мы хотим конфисковать российскую недвижимость на польской территории, – премьер-министр Польши
08:35
Эксклюзив
Роман Костенко
Оккупанты используют уже план "С" и дальше, предыдущие не сработали, – офицер ВСУ, нардеп
08:06
Вывозят технику и продовольствие: оккупанты мародерствуют на временно захваченных территориях и терроризируют население, - Генштаб ВСУ
07:57
Обновлено
В Сумах произошла утечка аммиака на Химпроме, травмирован работник предприятия
07:33
В Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном, - глава Запорожской ОГА
07:15
Конгресc США
Пропутинских республиканцев в Конгрессе единицы, – сенатор США МакКоннелл
07:07
США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину
06:37
Укренэрго
Укрэнерго: Пользуйтесь светом, как обычно. Наша генерация производит достаточно электроэнергии
05:51
Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.
04:59
Белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов – советник Тихановской
04:31
В результате обстрелов в Киве – четверо погибших, спасатели продолжают тушить пожары (ФОТО, ВИДЕО)
02:00
За сутки уничтожен 1 вражеский самолет, 4 БпЛА и 2 крылатые ракеты, - Воздушные силы ВСУ
01:32
Словения вернет дипломатов в Киев
01:16
В ГСЧС показали последствия авиаудара по ТЦ в Киеве
01:07
Это вдохновляющий всех нас подвиг - Зеленский о митингах на Херсонщине против вооруженных оккупантов
00:53
Российские пропагандисты теперь должны объяснить своему народу, как президент Украины, обвиняемый в нацизме, выступал в Кнессете, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV