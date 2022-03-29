English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией "НЕ спонсируйте убийство": Минцифры запустило кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров

"НЕ спонсируйте убийство": Минцифры запустило кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров

29 мартa, 2022 вторник
14:04
война с Россией

Министерство цифровой трансформации Украины инициировало международную информационную кампанию по бойкоту товаров, создаваемых на территории России и Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Telegram.

"Бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией и Беларусью, автоматически становится спонсором убийства мирного населения и войны в Украине. Мы ежедневно боремся, чтобы международные компании прекращали сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.

Кроме бойкота российских и белорусских товаров советуют доносить эту информацию иностранному бизнесу. По данным Минцифры, эти действия должны способствовать быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров.

"Компании, которые молча продолжают сотрудничать с убийцей, теряют инвестиции, клиентов и получают хейт от общества в соцсетях, митинги под своими офисами, письма в свой адрес, критику от лидеров мнений, негативные статьи в онлайн-медиа и т.д. Поддерживаете убийцу - убиваете себя ", добавляют в Минцифры.

Как украинскому бизнесу приобщиться к инициативе?

  • Можно отправить логотип вашей компании/организации в любом из этих форматов: PNG, ai, svg по электронному адресу [email protected] . Его разместят на странице инициативы в знак поддержки кампании DO NOT sponsor murder.
  • Также можно поставить один из вариантов движущихся строчек на сайт компании: "We joined the boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!"; "Support Ukrainians. Boycott russian and russian products".
  • Используйте другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях вашей компании/организации (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
Как иностранному бизнесу присоединиться к кампании?
  • Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.
  • Убрать российские и белорусские товары с полок магазинов
  • Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине, или же на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь - Buy Ukrainian products and services .
Как иностранным гражданам присоединиться к кампании?
  • Не покупать российские и белорусские товары.
  • В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью. (Можно использовать хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkranian)
  • Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с Россией и Беларусью.
  • Напомним, Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", которая "спонсирует российские зверства в Украине".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новости
Читайте также:
27 мартa, 2022 воскресенье
Ракеты летели не по Львову, а в направлении Байдена, - Воздушные силы ВСУ
Вірменія
28 мартa, 2022 понедельник
Нагорный Карабах: Армения предлагает Азербайджану начать переговоры о перемирии
Виктор Орбан
27 мартa, 2022 воскресенье
Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.11
    Продажа 33.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 мартa
15:39
В Ирпене разрушены около 50% строений, - городской голова
15:33
Индия скупает российское подсолнечное масло, поскольку поставки из Украины прекращаются, - Reuters
15:30
Норвегия готова приютить 2,5 тысячи украинских беженцев из Молдовы
15:12
Российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях
14:44
Песков
Ничего не меняется, просто за евро и доллары нужно купить рубли: В Кремле настаивают, чтобы европейцы платили за газ российской валютой
14:35
В Бердянске оккупанты под дулами автоматов пытались включить свою пропаганду, но провайдер отказался ее транслировать, - Герасимьюк
14:17
Обновлено
"Му*аки редкие - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили": Виталий Ким сообщил об обстреле россиянами здания ОГА в Николаеве
14:16
В РФ из-за санкций срывается выполнение оборонного заказа, - украинская разведка
14:02
Ущерб Украины от войны с РФ составляет более $1 трлн, - Шмыгаль
13:50
Порошенко эмоционально обратился к выехавшим в Грузию россиянам: не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну
13:42
"Россияне почти проигнорировали юриспруденцию": Малюська назвал основные цели Украины в "юридической войне" против РФ
13:41
Кабмин
Кабмин сократил расходы бюджета более чем на 100 млрд грн, но обещает продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью
13:33
Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса
13:26
В Стамбуле идут переговоры Украины с РФ
13:06
Лондонские таксисты объединились, чтобы помочь украинским беженцам
12:57
Подоляк
Гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, гуманитарные вопросы и обращение с пленными: Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ
12:47
В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла две батальонно-тактические группы и командира бригады, - Генштаб
12:43
Усик узнал дату и место второго поединка против Джошуа
12:35
Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ
12:32
В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси для переговоров по ядерной безопасности
12:28
ЕС разработал план помощи украинским беженцам
12:25
Убирайся немедленно с украинской земли!, - Владимир Кличко обратился к Путину
12:08
Экоцид и нарушение обычаев войны, - прокуратура Ровенщины о ракетном ударе по нефтебазе
12:08
Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку
11:53
В Мариуполе погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский, - горсовет
11:52
Кулеба призвал мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике
11:32
Прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить встречу Зеленского и Путина, - Эрдоган
11:27
Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, - глава ОГА
11:24
Глава ОВА Синегубов о ситуации в Харьковской области: ВСУ держат позиции, критической точкой остается Изюм
11:02
Россию и Беларусь выбросили из Международного союза биатлонистов
10:44
Чтобы не стать "соотечественниками": Теннисистка Костюк призвала всех переходить на украинский язык
10:23
Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация – глава ОВА
10:18
Россию 31 марта лишат членства в ФИФА, - СМИ
10:13
Гуманитарные коридоры 29 марта: людей будут эвакуировать из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, - Верещук
09:59
Генштаб ВСУ: РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов
09:48
Кулеба о якобы угрозах Путина из-за записки от Зеленского: "Он может строить какие-то планы, но у нас есть свои – победа и освобождение территорий"
09:28
В Украине по меньшей мере 144 ребенка погибли, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ, - Офис генпрокурора
09:10
За время масштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях, - Генштаб ВСУ
09:10
Эксклюзив
В Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города
08:41
Оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине, – глава РВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV