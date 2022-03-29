"НЕ спонсируйте убийство": Минцифры запустило кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров
Министерство цифровой трансформации Украины инициировало международную информационную кампанию по бойкоту товаров, создаваемых на территории России и Беларуси
Об этом сообщает пресс-служба Министерства в Telegram.
"Бизнес, продолжающий сотрудничество с Россией и Беларусью, автоматически становится спонсором убийства мирного населения и войны в Украине. Мы ежедневно боремся, чтобы международные компании прекращали сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении.
Кроме бойкота российских и белорусских товаров советуют доносить эту информацию иностранному бизнесу. По данным Минцифры, эти действия должны способствовать быстрому и масштабному падению экономики стран-агрессоров.
"Компании, которые молча продолжают сотрудничать с убийцей, теряют инвестиции, клиентов и получают хейт от общества в соцсетях, митинги под своими офисами, письма в свой адрес, критику от лидеров мнений, негативные статьи в онлайн-медиа и т.д. Поддерживаете убийцу - убиваете себя ", добавляют в Минцифры.
Как украинскому бизнесу приобщиться к инициативе?
- Можно отправить логотип вашей компании/организации в любом из этих форматов: PNG, ai, svg по электронному адресу [email protected] . Его разместят на странице инициативы в знак поддержки кампании DO NOT sponsor murder.
- Также можно поставить один из вариантов движущихся строчек на сайт компании: "We joined the boycott of russian and basque products. Glory to Ukraine!"; "Support Ukrainians. Boycott russian and russian products".
- Используйте другие разработанные визуальные материалы кампании в социальных сетях вашей компании/организации (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn).
- Отказаться от сотрудничества с российскими и белорусскими контрагентами.
- Убрать российские и белорусские товары с полок магазинов
- Заменить российских и белорусских партнеров на партнеров стран, выступающих против войны в Украине, или же на украинских. Подать заявку на поиск партнеров в Украине можно здесь - Buy Ukrainian products and services .
- Не покупать российские и белорусские товары.
- В социальных сетях комментировать и распространять сообщения с отметками аккаунтов корпораций, продолжающих сотрудничество с Россией и Беларусью. (Можно использовать хэштеги: #DONOTsponsormurder #StandWithUkraine #IbuyUkranian)
- Выходить на митинги против компаний, сотрудничающих с Россией и Беларусью.
- Напомним, Кулеба призвал бойкотировать сеть супермаркетов "Ашан", которая "спонсирует российские зверства в Украине".
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