"Не создавайте псевдосубъектность оккупантов в информационном пространстве": Кулеба и Ткаченко обратились к СМИ по поводу освещения войны с РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опубликовали обращение к украинским и иностранным журналистам с просьбой освещать вооруженный конфликт на Востоке Украины, полагаясь на факты
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Война в Донецкой и Луганской областях является международным вооруженным конфликтом, который начался с оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этой позиции придерживается не только Украина, но и международное сообщество. В многочисленных заявлениях Группа семи, руководство ЕС и НАТО, индивидуальные страны евроатлантического пространства подчеркивают, что Россия является стороной конфликта, а не посредником", - отмечается в обращении.
Министры также объясняют, что в Трехсторонней контактной группе есть только три стороны: защищающаяся Украина, напавшая Россия и ОБСЕ как посредник. А в Нормандский формат входят Украина, Россия и Франция с Германией как посредники.
"Таким образом, у российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске нет никакой субъектности ни в переговорном процессе, ни в принятии решений. Мы просим украинских и иностранных журналистов не создавать псевдосубъектность в информационном пространстве для тех, кто не имеет этой субъектности в реальном мире. Временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей находятся под полным контролем оккупирующего государства, Российской Федерации", - отмечают министры.
В обращении также говорится, что Украина защищает стандарты свободы СМИ и поощряет независимую журналистику. Однако на собственном опыте государство понимает, какой вред несет пропаганда, в том числе российская. Поэтому Кулеба и Ткаченко призывают журналистов не поддаваться влиянию этой пропаганды и не распространять ее своей аудитории.
Министры напоминают, что попасть на оккупированную территорию имеют право журналисты любой страны. Это следует делать через пункты пропуска на линии разграничения. А остальные способы попасть на временно оккупированные территории являются нарушением закона, за которое предусмотрено наказание.
- Напомним, 10 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал отчет с аналитикой о нарушении законов Украины сотрудниками иностранных СМИ, работавшими в ОРДЛО.
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