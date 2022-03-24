Не совпадают с постулатами кремлевской пропаганды: россияне изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на оккупированных территориях, - разведка
Российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории в библиотеках на временно оккупированных территориях
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
Стало известно, что в библиотеках на временно оккупированных территориях, в частности, в Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областях, россияне начали изымать книги украинской литературы и истории.
Изъятию подлежат книги, не совпадающие с постулатами кремлевской пропаганды.
Для этого привлечены подразделения российской "военной полиции". В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют и так называемые "идеологические функции".
В частности, разведка сообщает, что наибольший интерес оккупантов вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС и истории украинской освободительной борьбы.
Кроме того, к "экстремистской" литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.
По информации разведки, у захватчиков есть специальные списки запрещенных к упоминанию имен. В списки попали в частности Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. Кроме того, в городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.
Как сообщают, найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
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