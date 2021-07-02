"Не совместимы с боеспособностью солдат": вице-премьер и два министра выступили с заявлением по марша военнослужащих в обуви с каблуками

Об этом говорится в совместном заявлении, которое обнародовали на Facebook.

"Цель любого военного парада - демонстрация военной способности армии. Здесь не должно быть места стереотипам и сексизму, которым, безусловно, будет любование женщинами-военными на каблуках. Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а "прусский" шаг на параде в такой обуви - это умышленное причинение вреда здоровью солдаток. Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 тыс. женщин - это недопустимо ", - написали урядовици.

В заявлении отмечается, что невысокие каблуки используются в отдельных странах-членах НАТО как составляющая парадной формы женщин-военнослужащих, но такая обувь не используется для маршей.

"Одежда и обувь военнослужащих должны отвечать требованиям, обеспечивающим удобство и комфорт каждого человека как в мирных условиях, так, особенно, в условиях учений, тренировок и, тем более, в условиях ведения боевых действий", - отмечают женщины-министры.

В связи с этим Стефанишина, Лазебная и Лапутина обратились к министру обороны с требованием заменить обувь на каблуках на комфортную обувь для участия в параде ко Дню Независимости женщинам-курсантам и военнослужащим.



Также в заявлении содержится призыв к руководителям торжественных мероприятий сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят и женщины, и мужчины.

Ранее Минобороны показало фото тренировок женской "коробки" для парада ко Дню Независимости, на котором женщины маршируют в ботинках на каблуках.

В Министерстве обороны Украины заявили, что туфли на каблуках как элемент одежды для военнослужащих предусмотрены парадной форме , которую утвердили в 2017 году