Не советую возвращаться в Харьков, – депутат Харьковского городского совета
Олег Абрамычев отметил, что военные действия продолжаются, война еще не окончена
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Абрамычев заметил, что возвращаясь массово в город, люди мешают военным делать свою работу.
"Также опасность сохраняется. Не думаю, что будет существенное наступление, потому что город защищен хорошо, однако обстрелы могут быть и дальше", – сказал он.
Более того, депутат подчеркнул: "В Харьков орки боятся двигаться, потому что здесь их никто не ждет — здесь из каждого окна их будут расстреливать".
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