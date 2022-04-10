Не советую возвращаться в Харьков, – депутат Харьковского городского совета

Об этом он сказал в эфире Espreso TV.



Абрамычев заметил, что возвращаясь массово в город, люди мешают военным делать свою работу.

"Также опасность сохраняется. Не думаю, что будет существенное наступление, потому что город защищен хорошо, однако обстрелы могут быть и дальше", – сказал он.



Более того, депутат подчеркнул: "В Харьков орки боятся двигаться, потому что здесь их никто не ждет — здесь из каждого окна их будут расстреливать".



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