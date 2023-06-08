Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией "Не сообщили даже свои подразделения": российские войска глушили связь в Херсонской области перед подрывом Каховской ГЭС

"Не сообщили даже свои подразделения": российские войска глушили связь в Херсонской области перед подрывом Каховской ГЭС

8 июня, 2023 четверг
10:08
Война с Россией

Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк заявила, что перед подрывом Каховской ГЭС российские войска глушили связь в Херсонской области

Об этом Гуменюк рассказала во время телемарафона.

"Оставляя людей в опасности, враг пытался максимально скрыть ситуацию. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая должна была работать настолько, что "глушили" связь перед этим подрывом и не сообщили даже свои подразделения", - рассказала представительница ОК "Юг ".

Сообщается, что многие оккупанты оказались под водой, а другие страдают от наводнения, ждут крыши и молят о помощи.

Гуменюк добавила, что, возможно, вскоре связь еще установится и будет лучше: "Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки".

Подрыв Каховской ГЭС: заявления и ситуация на юге

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву. Кроме того, Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

В Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

В частности, днем 7 июня в Минздраве допустили вероятность вспышки холеры и предупредили об опасности ботулизма в результате подрыва ГЭС. Также там призвали пить только привозную или бутылированную воду и дало другие советы украинцам для снижения риска инфекционных заболеваний.

К вечеру вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области разрушены и затоплены мосты и огороды.

Кроме того, стало известно о затоплении единственного в Украине государственного осетрового завода и Национального парка "Нижнеднепровский", под угрозой оказались сотни видов рыб и птиц. Полностью затопило и дорогу к временно оккупированному Кинбурнскому полуострову Николаевской области.

Во временно захваченной Голой Пристани по состоянию на 20:00 было затоплено 196 жилых домов . И уровень воды продолжал расти. Но украинской полиции удалось спасти женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках.

Также было известно о первых жертвах в результате затопления Херсонской области. Так, по словам мэра Олешек Евгения Рыщука, в результате потопа в городе предварительно погибли 3 человека.

В свою очередь, в связи с подтоплением Херсонщины Кабинет Министров Украины создал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Европейский Союз направит Украине помощь для преодоления последствий подрыва россиянами ГЭС, в частности фильтрами, насосами, генераторами и оборудованием для убежища.

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает , что подрыв Каховской ГЭС Украина должна расследовать вместе с россиянами.

Утром 8 июня среднее подтопление составляет 5,61 метра. Под водой находится 600 квадратных км Херсонской области.

Херсонщина
оккупированные территории
Каховка
Каховская ГЭС
Читайте также:
Китай
6 июня, 2023 вторник
Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: призвал к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
7 июня, 2023 среда
Британская разведка расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, - Сунак
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
5 июня, 2023 понедельник
Токаев элегантно послал Лукашенко: Климкин о приглашении Казахстана стать членом союзного государства
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.77
    Покупка 36.77
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
10:14
Инфографика
Курс валют на 8 июня: цены в украинских обменниках
10:00
OPINION
Путин приказом о теракте на Каховской дамбе скопировал советский фильм?
09:51
В Николаеве за ночь уровень воды поднялся на 11 см, береговую линию возле жилых домов укрепляют
09:43
Тайвань активировал системы ПВО из-за вхождения в зону острова десятков самолетов Китая
09:30
Проживала в изоляции 16 лет: в зоопарке Коста-Рики самка крокодила забеременела без партнера
09:15
Российская элита расстроена шансами Путина победить в войне в Украине, - Bloomberg
08:47
Сейчас под водой 600 км² Херсонской области, из них 68% - левобережье, - ОВА о ситуации в регионе
08:30
The Economist: Как победить Владимира Путина стратегически
08:27
Инфографика
ВСУ за сутки войны ликвидировали 730 россиян и уничтожили 18 танков и 15 БПЛА, - Генштаб
08:18
Микрочип
Южная Корея заявила о поддержке своего сектора чипов на фоне напряженности между Китаем и США
08:08
В Израиле улицу с консульством РФ назовут в честь погибшего на войне украинского футболиста Баланчука
08:06
OPINION
Почему Украине следует думать над дерашизацией Приднестровья
08:05
Эксклюзив
Россияне могут ударить ядерным оружием по БНР, - военный эксперт Свитан
07:36
Арктика
Летний морской лед может исчезнуть из Арктики уже через 10 лет, - ученые
07:19
Аналитика
Николай Княжицкий
"Усталости от Украины" нет
07:15
Оккупанты были не готовы к последствиям подрыва Каховской ГЭС, вода затопила солдат, вооружение и технику врага, - Генштаб
06:54
Австрия выделит €1 млн в поддержку ядерной безопасности в Украине
06:39
В Китае прогнозируют новые волны COVID-19 каждые 6 месяцев
06:15
Оккупированные Олешки затоплены на 90%, россияне не позволяют жителям выбираться из города, - мэр
05:59
Наводнение после подрыва дамбы Каховской ГЭС разрушило укрепление РФ на берегу Днепра, - ISW
05:32
Нацасамблея Франции поддержала семилетний план увеличения расходов на оборону
05:04
Китай запустил в космос новую ракету с 26 спутниками
04:38
"Считаем, что это была Россия": глава МИД Израиля о подрыве Каховской ГЭС
04:10
Блинкен и Столтенберг
Генсек НАТО планирует визит в Байден: будут говорить о саммите Альянса и Украине
03:42
Белый дом
Каховской ГЭС была под контролем России: она несет ответственность за ее разрушение, - Белый дом
03:14
Вода из Каховского водохранилища отрезала от материка Кинбурнскую косу
02:47
ЧВК Вагнер
Европарламент готовится признать ЧВК Вагнера террористической организацией, - СМИ
02:19
Генсек НАТО заявил, что мирные переговоры с РФ полностью зависят от результатов контрнаступления ВСУ
01:51
Война и логистика: спрос на отдых в Крыму среди россиян близок к нулю, - The Bell
01:23
МАГАТЭ: Если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня
00:55
Папу Римского Франциска успешно прооперировали
00:46
Экс-глава НАТО Расмуссен: некоторые страны-члены Альянса могут отправить свои войска в Украину
00:27
Черниговский облсовет призвал центральные власти запретить УПЦ МП
00:12
Обновлено
"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ
00:05
Гол на 90-й минуте принес "Вест Хэму" победу над "Фиорентиной" в Лиге конференций
00:00
Обновлено
Россияне обстреляли Украину на Донетчине: три человека погибли, среди них ребенок
2023, среда
7 июня
23:46
Украинская полиция спасла женщину и детей, застрявших в затопленном доме в оккупированных Олешках
23:24
Обновлено
Эрдоган поговорил с Зеленским и Путиным о подрыве Каховской ГЭС: предложил создать совместную комиссию по расследованию
23:17
Россия ударила ракетами по Чугуевскому району Харьковщины
23:07
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 июня
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV