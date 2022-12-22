Об этом сообщили на сайте АМКУ.

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Орими Украина" (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО "ТС Трейд") на 80 млн грн. Такое наказание предусмотрено статьей 151 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции". Речь идет о том, что общество сообщило неполные сведения о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании с Россией.

Как отметили в Антимонопольном комитете, ООО "Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе. Его продукция производится под такими зарегистрированными в Украине торговыми марками, как Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe и Жокей.

Как сообщил Антимонопольному комитету ритейлер – ООО "Восторг", упомянутое общество разослало торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что его конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав в уставном капитале, Вероника Касьяненко, не связаны с Российской Федерацией.

Также в письме было отмечено, что Вероника Касьяненко является гражданкой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии последние 10 лет и "является международным независимым частным инвестором, активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире... и не инвестирует в Россию, не является акционером каких-либо компаний России, не ведет бизнес в России".

Заявитель в АМКУ предположил, что "Орими Украина" может быть связано с российской компанией "Оримы Трэйд", владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

Антимонопольный комитет в ответ на требование предоставить соответствующую информацию получил письмо от общества, где было указано, что "Орими Украина" не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко.

В то же время, благодаря информации, полученной от Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов, АМКУ обнаружил факт наличия родственных завязей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО "Орими Украина") и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании "Орими Трейд").

В конце концов, распространение ООО "Орими Украина" в письмах неполной информации о своих владельцах из России, в том числе отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору, признали нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. За что на ответчика и был наложен штраф.

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