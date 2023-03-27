Не сомневаюсь, что ядерное оружие будет на территории Беларуси, - оппозиционер Латушко
Павел Латушко, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления считает, что Лукашенко давно уже подписал соответствующие планы и документы
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"У Лукашенко всегда было желание иметь ядерное оружие на территории Беларуси, о чем он начал говорить еще в 90-е годы. Лукашенко считает политической ошибкой первого руководства независимой Беларуси по поводу решения отказаться от наличия советского ядерного оружия на белорусской территории. Кроме того, нам известно , что еще 7-8 месяцев назад офицеры ракетных войск Беларуси выезжали в РФ на объекты хранения ядерного оружия, чтобы изучать опыт хранения, логистики, транспортировки и доставки тактического ядерного оружия на территорию Беларуси", - рассказал заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Белоруссии.
Павел Латушко отметил, что уже осуществлена подготовка самолетов Су-25, способных нести ядерные боезаряды.
"Также фактом является то, что пилоты фактически прошли обучение, а не так, как говорят, что они еще будут учиться. Здесь скорее идет игра для того, чтобы оказывать информационное давление на Запад. А то, что Лукашенко давно уже подписал соответствующие планы и документы, я не сомневаюсь. И то, что ядерное оружие будет на территории Беларуси, я также не сомневаюсь", - подчеркнул Латушко.
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