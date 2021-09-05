Не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент США Джо Байден посетит Украину
Об этом Кулеба сказал в программе "Подробности недели", сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам Джо Байден посетит Украину, но не в этом году.
"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмен визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба.
Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. Во время своего визита он принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который тогда возглавлял правительство.
- Напомним, 4 сентября Дмитрий Кулеба заявил, что Джо Байден поддержал евроатлантические устремления Украины, но отказался говорить о дате вступления нашего государства в НАТО.
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