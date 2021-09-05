Не сомневаюсь, что президент Байден приедет в Киев, - Кулеба

Об этом Кулеба сказал в программе "Подробности недели", сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам Джо Байден посетит Украину, но не в этом году.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмен визитами такого уровня в один год", - сказал Кулеба.

Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США. Во время своего визита он принял участие в двусторонних встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом, который тогда возглавлял правительство.