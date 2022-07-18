Об этом Венедиктова написала в Facebook .

"Разговоры на подобные темы в этом кругу людей - это без эмоций, не на фоне дешевых слухов, глядя всем собеседникам в глаза. Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах украинского парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам. Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента - президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - написала Венедиктова.

Генпрокурор обратилась к комментаторам с просьбой не распространять от ее имени какие-либо утверждения, которые к ней не относятся.

"Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что, по состоянию на данный момент, я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине – не время", – написала Венедиктова.

Также Венедиктова пообещала исчерпывающе прокомментировать ситуацию, когда "завершится стадия урегулирования".

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - написала Венедиктова.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы СБУ.

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