"Не собираюсь продавать свою страну": Свитолина отказалась пожимать руку белоруске после четвертьфинала "Ролан Гаррос"
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась пожимать руку Арине Сабаленко из Беларуси после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает The Tennis Letter в twitter .
Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 192 место, уступила второй ракетке мира Сабаленко со счетом 4:6, 4:6. После матча белоруска, выступающая в Париже в нейтральном статусе, демонстративно подошла к сетке и ожидала, когда украинка пожмет ей руку.
"Не знаю, почему Сабаленко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Разогрела ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да", - сказала Свитолина, в адрес которой из-за отказа поздравить соперницу начали свистеть болельщики.
"Я не обращаю на это особого внимания. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", - объяснила Свитолина, которая была последней представительницей на турнире Grand Slam. 5 июня "Ролан Гаррос" покинула Леся Цуренко, которая снялась с матча 1/8 финала против первой ракетки мира Иги Швентек из-за плохого самочувствия.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
6 июня
Женщины
1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Арина Сабаленко – 4:6, 4:6
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На пути в четвертьфинал Элина Свитолина победила россиянок Анну Блинкову и Дарью Касаткину, выступающих на турнире в нейтральном статусе.
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