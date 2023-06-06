Об этом сообщает The Tennis Letter в twitter .

Свитолина, занимающая в рейтинге WTA 192 место, уступила второй ракетке мира Сабаленко со счетом 4:6, 4:6. После матча белоруска, выступающая в Париже в нейтральном статусе, демонстративно подошла к сетке и ожидала, когда украинка пожмет ей руку.

"Не знаю, почему Сабаленко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Разогрела ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю, что да", - сказала Свитолина, в адрес которой из-за отказа поздравить соперницу начали свистеть болельщики.

"Я не обращаю на это особого внимания. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей", - объяснила Свитолина, которая была последней представительницей на турнире Grand Slam. 5 июня "Ролан Гаррос" покинула Леся Цуренко, которая снялась с матча 1/8 финала против первой ракетки мира Иги Швентек из-за плохого самочувствия.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

6 июня

Женщины

1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Арина Сабаленко – 4:6, 4:6