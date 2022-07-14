"Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ": президент Молдовы о подготовке к зиме и контракте с Газпромом

Об этом сообщает издание Newsmaker.

Мая Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским Газпромом на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.

"Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас пол года был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты, потому что тогда не были в этом заинтересованы", - отметила президент.

Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с Газпромом, когда были у власти и "служили Москве, а не своим гражданам".

"Они не могли и для нас это невозможно. Потому что нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными", - сказала Мая Санду.

Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в этой связи и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.

9 июля глава делегации Европейского Союза в Молдове Янис Мажейкс заявил , что Брюссель не требует от Кишинева присоединяться к санкциям против России, но был бы рад такому шагу.

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