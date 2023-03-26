"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
Александр Усик после срыва боя с Тайсоном Фьюри заявил, что британец с ним в действительности даже не собирался сражаться
Об этом пишет Boxing Kingdom в twitter .
По словам Усика, после длительных безрезультатных переговоров с Фьюри об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе он пришел к выводу, что британский боксер стремился избежать встречи.
"Мой опыт на этот раз в Великобритании был странным. Я ожидал большого боя. Но вместо этого мой соперник не собирался сразиться со мной, он просто хотел посмеяться над моей внешностью", - сказал Усик.
Британец во время переговоров с украинцем неоднократно смеялся над его внешностью и называл "кроликом".
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Промоутер украинца Александр Красюк объявил, что Александр Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
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