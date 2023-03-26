Об этом пишет Boxing Kingdom в twitter .

По словам Усика, после длительных безрезультатных переговоров с Фьюри об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе он пришел к выводу, что британский боксер стремился избежать встречи.

"Мой опыт на этот раз в Великобритании был странным. Я ожидал большого боя. Но вместо этого мой соперник не собирался сразиться со мной, он просто хотел посмеяться над моей внешностью", - сказал Усик.

Британец во время переговоров с украинцем неоднократно смеялся над его внешностью и называл "кроликом".

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).