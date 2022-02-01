Не собираемся на этом останавливаться: Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал Евро-2022 по футзалу
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко заявил, что команда не собирается останавливаться после выхода в полуфинал чемпионата Европы по футзалу
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
По его словам, выход в полуфинал Евро-2022 в Нидерландах – большое достижение для сборной Украины, но она на этом не собирается останавливаться.
"Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Выход в полуфинал — для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра начнем подготовку, пересмотрим матч наших соперников. Я хочу сказать, что горжусь нашей командой, которая принесла эту победу Украине. Своей самоотдачей она ее заслужила. Мы не собираемся этого останавливаться", - сказал Косенко после четвертьфинала, в котором Украина победила Казахстан, лидерами которого являются натурализованные бразильцы.
В полуфинале Евро-2022 Украина встретится с победителем пары Россия – Грузия, которой свой матч проведут 1 февраля.
- Напомним, 31 января в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3.
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