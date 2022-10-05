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"Не собираемся говорить об Украине без Украины": Белый дом не поддерживает "формулу мира" Илона Маска

5 октября, 2022 среда
05:29
Мир

В администрации президента США заявили, что не поддерживают идеи бизнесмена, руководителя Tesla Илона Маска по урегулированию войны в Украине

Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула во время брифинга.

США продолжают соблюдать принцип "ничего об Украине без самой Украины", отметила она.

"Мы были очень понятны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решение, когда дело дойдет до дипломатии или переговоров", - добавила представительница Белого дома.

  • Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

  • В свою очередь, украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того, как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Только через 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше часа на счету было уже более 1,7 млн грн. 4 октября Притула сказал, что менее чем за сутки украинцы собрали уже более 2,3 млн грн.

  • На это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "когда кто пытается украсть колеса Теслы, это не делает его владельцем".

  • Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил, что все еще находится на стороне Украины.

  • Кремль также отреагировал на подобные твиты бизнесмена. Считает их "весьма положительными".

  • Позже Илон Маск предложил компании Twitter Inc возобновить соглашение о покупке, хотя раньше отказался от нее.

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Крым
скандал
война с Россией
Илон Маск
США
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