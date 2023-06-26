Не смотрите российских сериалов...
Наш попутчик в России только один — коренные народы, в относительном или подавляющем большинстве сохранившие свою национальную идентичность
Завершение "мятежа" подтвердило предположение, что:
- Пригожин оставался неотъемлемой частью системы;
- в краткосрочной перспективе Путин может использовать ситуацию себе на пользу;
- прогноз на более длинную перспективу: РФ не выдержит этой войны и начнет расползаться на части.
Не смотрите российских сериалов, а если все-таки хочется, то по определению относитесь к увиденному с недоверием. Опыт показывает, что это почти безошибочный подход.
Наш попутчик на той территории только один — коренные народы, в относительном или подавляющем большинстве сохранившие свою национальную идентичность. Они еще скажут свое слово.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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