Завершение "мятежа" подтвердило предположение, что:

Пригожин оставался неотъемлемой частью системы;

в краткосрочной перспективе Путин может использовать ситуацию себе на пользу;

прогноз на более длинную перспективу: РФ не выдержит этой войны и начнет расползаться на части.

Не смотрите российских сериалов, а если все-таки хочется, то по определению относитесь к увиденному с недоверием. Опыт показывает, что это почти безошибочный подход.

Наш попутчик на той территории только один — коренные народы, в относительном или подавляющем большинстве сохранившие свою национальную идентичность. Они еще скажут свое слово.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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