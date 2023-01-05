Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Когда мы говорим о колесных танках AMX-10 RC, то есть два момента. Во-первых, в самых вооруженных силах Франции они не классифицируются как танки, а называются колесные разведывательные боевые машины. Однако, машину с пушкой калибром в 105 мм можем называть танком.Что касается ее возможностей, то надо понимать, что она создавалась в 70-х годах, а в 80-х годах уже появилась на вооружении французской армии, затем проходила большое количество модернизаций.Эта машина рассчитана не под европейский театр военных действий, а для экспедиционных операций, войны патрулей", – объяснил военный эксперт.



Олег Катков добавил, что в 90-х годах после модернизации AMX-10 RC было установлено дополнительное бронирование, потому что сначала это была машина с алюминиевой броней и могла защищать только от пуль.



Есть специфика этой машины: она колесная, имеет 105 мм пушку, которая использует неунифицированные боеприпасы, для нее существуют специальные боеприпасы. Калибр AMX-10 RC не сможет прожечь броню российского танка, в лобной проекции эта машина бороться с танками не сможет. такие цели, как БМП, БТР, долгосрочные огневые точки, не составляют для AMX-10 RC сложностей, мы говорим о колесной боевой машине, которая имеет отличную оперативную мобильность, но низкую проходимость на местности, из таких машин можно сформировать готовые подразделения и использовать их. как оперативный резерв Также AMX-10 RC может стать как средство для кошмара противника, потому что это разведывательная машина, которая имеет превосходный комплекс преследования и обнаружения целей и, наконец, когда речь может пойти о прорывах, то это то, для чего эта машина вообще создавалась – выход в прорыв и работа по тылам противника. И это основная функция AMX-10 RC, именно под такую задачу она и создавалась", – отметил Катков.

29 декабря 2022 года министр вооруженных сил Французской Республики Себастьен Лекорню сообщил о создании во Франции нового фонда, через который Украина может осуществлять заказы ВПК Франции.

4 января стало известно, что Франция передаст Украине легкие боевые танки AMX-10RC и бронетранспортеры ACMAT Bastion.

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