Не слышал и не видел такого, - Зеленский о якобы переданном Кремлем проекте договора между странами

Об этом Зеленский сообщил, отвечая на вопрос во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Относительно господина Пескова. Ничего об этом не слышал. Точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали. Мяч на нашей стороне? Я в принципе неплохо раньше играл в футбол, в мирное время. Там какие правила. Надо, чтобы было две команды и чтобы был мяч.Мне кажется, что господин Песков сам с собой играет.Но такие серьезные вещи с ними не играют.А очень серьезно надо относиться.Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам , как только нам действительно дадут мяч", – сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 20 апреля, российские пропагандистские СМИ распространили новость о том, что спикер президента России Дмитрий Песков заявил, мол, Кремль передал Украине свой проект договора между странами, который был наработан в результате двусторонних переговоров и что "мяч на их стороне , ждем ответа".

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