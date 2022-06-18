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Главная война с Россией Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп", - британский полковник Глен Грант
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Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп", - британский полковник Глен Грант

18 июня, 2022 суббота
19:43
война с Россией На фото защитники Украины и гаубица М109А3

Британский эксперт, полковник в отставке Глен Грант считает, что враг укомплектовывается мобилизованными, больше гибнет российских офицеров, качество войск противника снижается

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина на пути к победе. Но украинцы теряют хороших солдат. Следует дать возможность украинским офицерам на местах самим управлять. Дать им четкие приказы, где основной - выйти на границы. Это лучший сценарий, потому что за ними солдаты. Офицеры сами будут определять способы, как остаться живыми, как не попасть под артобстрелы. Они лучше могут оценить, как вести бой, полагаясь на свои возможности. Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп".

Также британский полковник добавил, что украинская армия должна атаковать врага там, где он этого не ждет. Делать это с такой силой, чтобы они в страхе покидали поле боя.

"Мы видим это сейчас, но это слишком медленно. Следует делать это сильнее, быстрее. Это должны быть чрезвычайно быстрые, молниеносные атаки. Чтобы враг понимал, что проигрывает, чтобы не имел шансов удержать плацдарм. Поэтому должны быть изменения в самом подходе к бою", - подчеркнул полковник.

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