Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина на пути к победе. Но украинцы теряют хороших солдат. Следует дать возможность украинским офицерам на местах самим управлять. Дать им четкие приказы, где основной - выйти на границы. Это лучший сценарий, потому что за ними солдаты. Офицеры сами будут определять способы, как остаться живыми, как не попасть под артобстрелы. Они лучше могут оценить, как вести бой, полагаясь на свои возможности. Не следует пытаться победить россиян методом "труп на труп".

Также британский полковник добавил, что украинская армия должна атаковать врага там, где он этого не ждет. Делать это с такой силой, чтобы они в страхе покидали поле боя.

"Мы видим это сейчас, но это слишком медленно. Следует делать это сильнее, быстрее. Это должны быть чрезвычайно быстрые, молниеносные атаки. Чтобы враг понимал, что проигрывает, чтобы не имел шансов удержать плацдарм. Поэтому должны быть изменения в самом подходе к бою", - подчеркнул полковник.

С 24 февраля по 18 июня РФ потеряла в Украине 33 350 оккупантов, 1 465 танков, 216 самолетов и 14 судов

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