Не следует ожидать, что в России закончатся ракеты, – израильский военный Верцнер

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас заметно чувствуется уменьшение использования Россией новых современных ракет. Это происходит из-за того, что такие ракеты в России банально заканчиваются. С другой стороны, они начали использовать старые образцы ракет. Это советские ракеты, которые очень неточны. Также россияне начали использовать переработанные противовоздушные ракеты комплекса С-300", – рассказал Верцнер.

Верцнер подчеркнул, что в военной истории не было ни одного случая использования противовоздушных ракет по наземным целям.

Я не слышал ни одного случая в военной истории, чтобы ракеты систем ПВО использовались по наземным целям. Это первый пример использования таких ракет. Я считаю, что не нужно ожидать, что у россиян закончатся ракеты. Ракет у них хватит еще надолго. Однако с высокоточными ракетами у россиян будут проблемы", - добавил он.