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OPINION

Не следует открещиваться от возмездных акций на территории России

Алексей Голобуцкий
19 мая, 2023 пятница
08:06
Мнение

Не надо унижать нашу СБУ, спецподразделения ВСУ, ГУР, другие спецслужбы

Из-за работы я вынужден регулярно смотреть и читать всевозможное, в том числе и российских экспертов, и эфиры российского ТВ. Вот посмотрел запись одного из итоговых  эфиров оппозиционного российского телеканала. Ведущий с очередным экспертом обсуждали взрыв беспилотника над квартирой Путина в Кремле: мол, украинские эксперты практически единогласно согласились, что это никакая не спецоперация Украины, а какие-то внутрироссийские разборки, даже факты какие-то в доказательство этого приводят.

Знаете, я точно не военный эксперт никакой стороной. Но я в принципе не могу принять для себя это утверждение: "Это все они сами, Украина ни при чем". Одно дело, когда что-то подобное в официальном обращении рассказывает союзникам Зеленский – прежде всего, чтобы дать им на что сослаться в привычной дипломатической риторике на тему "мы не можем винить Украину". Другое же дело – обнародование варианта "мы ни при чем" для внутреннего потребления и для трансляции противником.

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Мне категорически не нравится эта новомодная тенденция: когда вполне серьезно, с какой-то серьезной аргументацией на общеукраинскую аудиторию утверждают, что и Прилепина не СБУ "слегка оздоровила", и Татарскую скульптуру совершенно точно без наших спецслужб ваяли, и Кремль ни в коем случае не мы атаковали беспилотником

Вообще мне категорически не нравится эта новомодная тенденция: когда вполне серьезно, с какой-то серьезной аргументацией на общеукраинскую аудиторию утверждают, что и Прилепина не СБУ "слегка оздоровила", и Татарскую скульптуру совершенно точно без наших спецслужб ваяли, и Кремль ни в коем случае не мы атаковали беспилотником, и на оккупированных Херсонщине и Запорожье подрывы сугубо внутренние разборки, мы отношения не имеем, и хлопок на Белгородщине – не ВСУ и не СБУ...

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Я же выхожу из установок банальной "бритвы Оккама": самое простое и логическое объяснение с высокой вероятностью является и самым реальным. Все эти уловки, сложные конспирологические версии, подтягивание неявных связей, все эти "Башни Кремля"... Все это чрезмерно, без реальных оснований и без смысла как для нас. Даже вредный.

Они нам враги? Враги без вариантов. Мы пытаемся их уничтожить всеми доступными способами? Стараемся. Ну, вот вам и самая очевидная версия "чьих рук это дело".

Не нужно унижать нашу СБУ, спецподразделения ВСУ, ГУР, другие спецслужбы. Они действуют, действуют постоянно и во всех направлениях, активно умножают вражеские трупы и деморализуют врага. А не жуют тихо сопляки, набирая какую-то теоретическую базу и заполняя кипы с данными.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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теракт
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