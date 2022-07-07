Об этом Путин заявил в ходе встречи с руководством госдумы РФ.

"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - сказал он. Путин.

При этом он добавил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.

Президент Путин в четверг, 7 июля, сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать.

С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.