Не "шахтеры" и "трактористы". Путин уравнял в статусе террористов "ЛДНР" с российскими военнослужащими
Путин решил не скрывать, что боевики "ЛДНР" – часть армии России
Об этом Путин заявил в ходе встречи с руководством госдумы РФ.
"Что касается приравнивания военнослужащих "ЛНР" и "ДНР" к российским военнослужащим, я полностью это поддерживаю. Более того, на практике это реализуется. Если есть какие-то вещи, которые еще не доработаны, нужно посмотреть, обязательно сделать", - сказал он. Путин.
При этом он добавил, что подобная идея должна быть применена и к российским пограничникам.
- Президент Путин в четверг, 7 июля, сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать.
- С 24 февраля по 7 июля оккупанты потеряли около 36 650 военных, 1 602 танка, 667 беспилотников и 155 крылатых ракет.
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