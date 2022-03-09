"Не считаем приемлемым": США относительно предложения Польши передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Джона Кирби, обнародованном на сайте Минобороны США.



В Пентагоне считают, что предложение Польши "вызывает серьезную обеспокоенность по всему НАТО". В то же время пресс-секретарь Минобороны США отметил, что решение о передаче Украине польских истребителей остается за польским правительством.



"Мы сейчас контактируем с польским правительством после обнародованного сегодня (8 марта - ред.) заявления. Как мы уже говорили, решение о передаче Украине самолетов, принадлежащих Польше, в конечном итоге за польским правительством. Мы продолжим консультации с нашими союзниками и партнерами по нашей текущей помощи Украине в области безопасности, потому что, на самом деле, предложение Польши показывает лишь некоторые сложности, которые представляет этот вопрос. Украина, где происходит противостояние России, вызывает серьезные беспокойства для всего альянса НАТО", - говорится в сообщении.



В Пентагоне заявили, что продолжат консультации по этому вопросу.



"Нам просто непонятно, есть ли для этого существенное обоснование. Мы продолжим консультироваться с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным материально-техническим проблемам, которые оно создает, но мы не считаем предложение Польши приемлемым", - заявляет Пентагон.

Напомним, Польша заявила, что готова передать США свои истребители МиГ-29 для помощи Украине, но просит другие самолеты взамен.

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Об этом в своем обращении сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.



"Нам просто непонятно, есть ли для этого существенное обоснование", - сообщил Кирби.



Предварительно Министерство иностранных дел Республики Польша сообщило о готовности немедленно и бесплатно разместить все свои истребители МИГ-29 на немецкой авиабазе Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.



"Перспектива истребителей "в распоряжении правительства Соединенных Штатов Америки", вылетающих из базы США/НАТО в Германии, чтобы улететь в воздушное пространство между Россией и Украиной, вызывает серьезную обеспокоенность для всего альянса НАТО", - ответил на это пресс-секретарь Пентагона.