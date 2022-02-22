"Не реагируйте эмоционально": Малюська заявил, что РФ пытается организовать в Украине тюремные бунты

Об этом министр написал в Facebook .



"У них (россиян, - ред.) не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - предупреждает Малюска.



Министр записал также видео, в котором говорит, что хорошо знает планы России.



"Просят поднять шум и творить беспорядки в тюрьмах, на свободе. Знаю. Но ведь в нашем доме свои порядки и законы. Мы против беспредела", - сказал Малуская.

Ранее министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на фоне обострения агрессии РФ использовать информацию из официальных источников и не становиться заложниками информационных провокаций России. Он заявил, что РФ хочет "посеять панику, прибегнуть к эскалации и усилить военные действия против Украины".