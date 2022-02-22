"Не реагируйте эмоционально": Малюська заявил, что РФ пытается организовать в Украине тюремные бунты
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Российская Федерация пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире
Об этом министр написал в Facebook .
"У них (россиян, - ред.) не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты возле тюрем", - предупреждает Малюска.
Министр записал также видео, в котором говорит, что хорошо знает планы России.
"Просят поднять шум и творить беспорядки в тюрьмах, на свободе. Знаю. Но ведь в нашем доме свои порядки и законы. Мы против беспредела", - сказал Малуская.
- Ранее министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на фоне обострения агрессии РФ использовать информацию из официальных источников и не становиться заложниками информационных провокаций России. Он заявил, что РФ хочет "посеять панику, прибегнуть к эскалации и усилить военные действия против Украины".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.69
Покупка 28.69Продажа 29.3
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.18
- Актуальное
- Важное