Не разгоняйте зраду. Борьба за остальных пленных азовцев продолжается, - супруга защитника "Азовстали" Дмитрия Данилова
Жена защитника "Азовстали" Дмитрия Данилова Анна Науменко рассказала, что борьба за освобождение остальных военнопленных азовцев продолжается
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сейчас много процессов происходит параллельно, после второго обмена азовцев. Однако мы не знаем, когда будет следующий обмен. Конечно, мы ждем. Я не думаю, что здесь нужно разводить очень много зрад по поводу того, что обменяли публичных военных. Наши азовцы не выпадут с информационного поля и борьба за их освобождение продолжается", - пояснила Науменко.
Анна подчеркнула, что они будут и дальше работать с международными организациями для того, чтобы освободить азовцев из плена.
"Сейчас информационное пространство очень насыщено последним обменом. Когда это закончится, будем продолжать работать над освобождением наших ребят. В частности, с Красным Крестом и другими международными структурами. Потому что сейчас очень большое внимание прессы занимает время и борьба сейчас немного разветвляется", - добавила она.
- 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
- Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
- 22 сентября двое военных из Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Екатерина Полищук под псевдо Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.
- СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.
- 23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение в плен, и рука не срослась и в ней не хватает 4 см кости.
- 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров " Азовстали", а договорились только за 5.
- Защитница Мариуполя Екатерина Полищук под псевдо Пташка обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.
- Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.
- Жена пленника Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное