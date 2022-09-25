Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо".



"Сейчас много процессов происходит параллельно, после второго обмена азовцев. Однако мы не знаем, когда будет следующий обмен. Конечно, мы ждем. Я не думаю, что здесь нужно разводить очень много зрад по поводу того, что обменяли публичных военных. Наши азовцы не выпадут с информационного поля и борьба за их освобождение продолжается", - пояснила Науменко.



Анна подчеркнула, что они будут и дальше работать с международными организациями для того, чтобы освободить азовцев из плена.

"Сейчас информационное пространство очень насыщено последним обменом. Когда это закончится, будем продолжать работать над освобождением наших ребят. В частности, с Красным Крестом и другими международными структурами. Потому что сейчас очень большое внимание прессы занимает время и борьба сейчас немного разветвляется", - добавила она.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.

22 сентября двое военных из Тернопольщины – Михаил Дианов с позывным Борода и Екатерина Полищук под псевдо Пташка, которых удалось освободить из российского плена, наконец-то встретились со своими родными.

СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.

23 сентября журналистка Виолетта Киртока опубликовала фотографии защитника Мариуполя Михаила Дианова, освобожденного 21 сентября из плена. Мужчина получил ранение в плен, и рука не срослась и в ней не хватает 4 см кости.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров " Азовстали", а договорились только за 5.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук под псевдо Пташка обнародовала первые фото после освобождения из российского плена.

Заместитель командира полка "Азов" Мольфар рассказал, что всех освобожденных украинских военных россияне пытали в плену. Защитники находятся в тяжелом психологическом и физическом состоянии и нуждаются в помощи.

Жена пленника Лилия Ступина рассказала, что еще около 700 бойцов "Азова" остаются в плену, а Красный Крест советует семьям пленных только молиться.



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