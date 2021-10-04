Не работают пропуска: сотрудники Facebook не могут попасть в офис, чтобы оценить масштаб сбоя, - NYT
Работы компании Facebook на данный момент заблокирована
Об этом сообщила редактор The New York Times Шира Френкель в Twitter.
"Звонил сотрудник Facebook, который сказал, что работники не могут войти в здание, чтобы начать оценивать степень сбоя, так как их электронные пропуска не открывали дверь", - написала она.
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Ее коллега по изданию журналист Райан Мак написал, что вся компания не может работать.
"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы. Никто не может выполнять свою работу", - написал журналист на странице в Twitter.
Facebook сейчас не может работать над ликвидацией сбоя.
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