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Не работают аптеки, а банкоматы и АЗС – пустые: мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации" из города

9 мая, 2023 вторник
12:18
Война с Россией

Российские оккупанты третий день вывозят из Энергодара Запорожской области документы и оборудование. В городе не работают интернет и аптеки, а на АЗС нет топлива

Об этом " Новостям Приазовья " рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, тоже где-то неделю назад все повывозили. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж есть определенный по продуктам и средствам первой необходимости. АЗС и банкоматы пусты", - рассказал мэр.

По его словам, большинство местных жителей, сотрудничавших с российскими оккупационными силами, уехали из Энергодара заранее. Так называемая эвакуация является добровольной.

"Вывозят все объекты, которые они оккупировали, в которых они занимались генерацией каких-то бумажек, которые могут подтверждать их преступления. Они их пакуют уже третий день и вывозят", - рассказал Орлов.

Новости
Запорожская область
Энергодар
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