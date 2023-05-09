Не работают аптеки, а банкоматы и АЗС – пустые: мэр Энергодара рассказал о российской "эвакуации" из города
Российские оккупанты третий день вывозят из Энергодара Запорожской области документы и оборудование. В городе не работают интернет и аптеки, а на АЗС нет топлива
Об этом " Новостям Приазовья " рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.
"Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, тоже где-то неделю назад все повывозили. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж есть определенный по продуктам и средствам первой необходимости. АЗС и банкоматы пусты", - рассказал мэр.
По его словам, большинство местных жителей, сотрудничавших с российскими оккупационными силами, уехали из Энергодара заранее. Так называемая эвакуация является добровольной.
"Вывозят все объекты, которые они оккупировали, в которых они занимались генерацией каких-то бумажек, которые могут подтверждать их преступления. Они их пакуют уже третий день и вывозят", - рассказал Орлов.
- Ранее сообщалось, что оккупанты организовали автобусы для перевозки жителей Запорожской области в Крым и Россию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное