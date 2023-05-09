Об этом " Новостям Приазовья " рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они разместили в помещении ЦНАПа, тоже где-то неделю назад все повывозили. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж есть определенный по продуктам и средствам первой необходимости. АЗС и банкоматы пусты", - рассказал мэр.



По его словам, большинство местных жителей, сотрудничавших с российскими оккупационными силами, уехали из Энергодара заранее. Так называемая эвакуация является добровольной.



"Вывозят все объекты, которые они оккупировали, в которых они занимались генерацией каких-то бумажек, которые могут подтверждать их преступления. Они их пакуют уже третий день и вывозят", - рассказал Орлов.