"Не работал на защиту Харькова". Зеленский уволил главу СБУ на Харьковщине

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении по итогам визита в Харьков, которое обнародовано в телеграме.

"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично", – сказал президент.

Он добавил, что мотивы такого поведения теперь уже бывшего главы СБУ в Харьковской области Романа Дудина, выясняют правоохранители.

Зеленский также напомнил, что треть Харьковщины пока находится под оккупацией, но заверил, что Украина вернет всю территорию.

"И на этот результат должен работать каждый в должностях как местных, так и государственных", - добавил Зеленский.

Напомним, расселяет и пьет с рашистами, сдает местных. Одна из старост в Боровой Харьковской области сотрудничает с оккупантами.

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