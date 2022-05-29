"Не работал на защиту Харькова". Зеленский уволил главу СБУ на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении по итогам визита в Харьков, которое обнародовано в телеграме.
"Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично", – сказал президент.
Он добавил, что мотивы такого поведения теперь уже бывшего главы СБУ в Харьковской области Романа Дудина, выясняют правоохранители.
Зеленский также напомнил, что треть Харьковщины пока находится под оккупацией, но заверил, что Украина вернет всю территорию.
"И на этот результат должен работать каждый в должностях как местных, так и государственных", - добавил Зеленский.
- Напомним, расселяет и пьет с рашистами, сдает местных. Одна из старост в Боровой Харьковской области сотрудничает с оккупантами.
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