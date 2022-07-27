"Не пытайтесь перекричать, просто закройте их": Кулеба обратился к Западу по поводу российских СМИ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ и не давать им возможности распространять фейковые новости
Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.
По мнению Кулебы, нет смысла воспринимать Российские государственные СМИ всерьез и предоставлять им простор для искажения новостей.
"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – написал Кулеба.
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