Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

По мнению Кулебы, нет смысла воспринимать Российские государственные СМИ всерьез и предоставлять им простор для искажения новостей.

"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – написал Кулеба.

США в который раз опровергли фейк пропагандистов РФ об уничтожении четырех систем HIMARS в Украине.

Пропагандисты подают попадание в частные дома Одесчины как уничтожение военно-тренировочных баз с сотнями погибших нацистов.

Фейки российской пропаганды за 27 июля : ВСУ "обстреливают" гражданских на Харьковщине, а французы отказываются принимать беженцев из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb