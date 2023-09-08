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Война с Россией: хроника
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OPINION

"Не проявлять абсолютно никакого милосердия"

Игорь Гулик
8 сентября, 2023 пятница
20:04
Мнение

Китайская оперная певица Ван-Фан среди руин Мариупольского драмтеатра, фактически на братской могиле более шести сотен мирных жителей города Марии, исполнила российскую "Катюшу"

В этих словах китайского лидера Си Цзиньпина, знаковых для отношений официального Пекина с порабощенным народом Синьцзян-Уйгурского автономного округа, — подлинная суть "миротворчества", которую продает Поднебесная на мировом рынке для войны России против Украины.

Именно такая параллель пришла мне в голову после сегодняшней шокирующей новости: китайская оперная певица Ван-Фан среди руин Мариупольского драмтеатра, фактически на братской могиле более шести сотен мирных жителей города Марии, исполнила российскую "Катюшу". Я почему-то подумал, что даже молодое поколение, которое мы обычно привыкли ассоциировать с эмпатией и другими высокими добродетелями, взращенное в стране, где пренебрегают человеческими правами, прежде всего правом на жизнь, несет на себе клеймо эксплуататора и поработителя.

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Ван-Фан не могла не знать, где она демонстрирует, мягко говоря, свои вокальные данные. Фото драмтеатра с высоты птичьего полета с надписью "Дети" (криком надежды на то, что россияне воздержатся от бомбардировок укрытия, в котором прятались мариупольцы) облетело весь мир. И, вероятно, попадалось на глаза молодой китаянке среди безудержного потока инстаграмных новостей. Но что такое боль и отчаяние далеких украинцев, сотни тысяч жизней, потерянных или сломанных путинской ордой, для человека, которого с детства убеждают в своем этническом превосходстве над "париями", "людьми второго сорта"?

Таковыми в Китае являются мусульмане-уйгуры, для них сооружают концлагеря, их пытаются "перевоспитать" физическим, психологическим, даже сексуальным насилием, их преследуют на улицах китайских городов, ограничивают рождаемость, безнаказанно убивают.

Такими для россиян должны были стать украинцы, если бы планы сумасшедшего кремлевского деда стали реальностью. Мы же видели тщательно выписанные инструкции о массовых арестах, убийствах, со списками вероятных жертв. Мы сейчас слышим и видим "Катюши" в исполнении российских пропагандистов с привкусом расизма и ксенофобии относительно еще вчера "братского народа".

И я почему-то не думаю, что когда-нибудь Ван-Фан и других "блогеров" из КНР, которых привезли в страдающий украинский город на Азове, будет мучить совесть. Ибо для них судьбы "других" – ничто, песок сквозь пальцы, пыль под ногами. И здесь речь не о коллективной ответственности россиян или китайцев, — речь о человеконенавистничестве как части менталитета нации, взращенной в условиях великодержавного шовинизма и нетерпимости.

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Вы можете прикрывать эти язвы высокой культурой, позолотой дворцов и храмов, интеллектуальными умствованиями, в конце концов, эрзацами духовности, но они будут выпирать в каждом слове, жесте, поступке или даже взгляде.

Я также думаю о том, что китайское общество, несмотря на мудрость тысячелетий, оказалось бездарным учеником. Ведь, пережив тьму маоистских социальных экспериментов, с "культурными революциями" и грубостью хунвейбинов, до сих пор не научилось уважать себя. "Пустой мешок не поставишь стоймя", - этот, по сути фаталистический, афоризм вполне применим и к случаю с Ван-Фан, и к тем, кто рассказывает нам о неких "мирных планах" автократического Китая. И ни одно гениальное произведение "литературы шрамов" (рефлексии выживших в аду культурной революции) не способно стереть шовинистические иероглифы в мировоззрении их детей и внуков. Ван Ань-и, известная китайская писательница, болезненно призналась в этом: "Десятилетие культурной революции пришлось на мои двенадцать - двадцать два года. Из ребенка, не имевшего никакого представления о жизни и мире, я превратилась во взрослого, знающего крайне мало".

Именно поэтому, акцентируя на экзистенциальном характере нашей войны против России, мы должны помнить, что наше сопротивление базируется не только на осознании потребности выживания как нации. Мы должны знать еще и то, что сумели остаться людьми после невиданного геноцида - Голодомора, коммунистических ГУЛагов и нацистских концлагерей. Другим это оказалось не по силам…

Специально для Еспресо

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта " Еспресо.Запад " .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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