Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"В этом случае мы не знаем, что происходит. Возможно, они (россияне, - ред.) учения какие-то проводят. Пока не могу сказать, что там происходит. Возможно, снимки спутника нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто ж так перекрывают движение", - сказал Игнат.

По словам спикера ВС ВСУ, задымление как маскировка применялось еще со времен Второй мировой войны.

Кроме этого, Игнат объяснил, может ли задымление скрыть от ракеты.

"Ракеты есть разные. Или, скажем, дрон-камикадзе "Ланцет": оператор направляет его по сигналу, и камера снимает. Ракеты тоже есть такие, но ракеты имеют и радиолокационную наводку. Поэтому непонятно, что именно там происходит, для чего там задымление", – добавил он.

К тому же, спикер Воздушных сил отметил, что подобные инциденты во временно оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а возможно, и участятся.

"Мы об этом говорим сдержанно. То, что происходит, будет происходить и в дальнейшем - развивается беспилотная авиация, производство дронов ударного типа. Мы видим, что это приносит свой результат. Мы будем наращивать производство собственных БПЛА, а именно ударных беспилотников", - подчеркнул он.

Взрывы у Крымского моста: что известно

Днем в субботу, 12 августа 2023 года, руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. По его словам, в районе Керченского пролива силами российской ПВО сбиты две украинские ракеты.

Аксенов сказал, что Крымский мост якобы не поврежден, а информация о пострадавших отсутствует.

В свою очередь министерство обороны России утверждает , что ракет было не две, а одна. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переделанной в ударный вариант".

Перед этим в местных пабликах появились фотографии с четырьмя местами задымления как на самом мосту, так и рядом с ним. На них заметно два скопления черного дыма и два – белого.

Советник Аксенова по информационной политике Олег Крючков объяснил появление белого дыма маскировкой. Он сказал, что "специальными службами был поставлен дымовой занавес.

Начиная с 12:36 оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Туда отправились катера береговой охраны РФ.

Ближе к 15:00 очевидцы снова стали рассказывать в соцсетях о дымовом занавесе на Крымском мосту, а корреспондент "Крым.Реалии" насчитал не менее 5 звуков взрывов.

Вскоре Аксенов и минобороны страны-агрессора уже вторично заявили об отражении украинской ракетной атаки. По словам МО РФ, это снова была С-200.