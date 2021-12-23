Не просто так сидеть, - Милевский заявил о желании вернуться в "Динамо"
Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал, что хотел бы работать в киевском "Динамо"
Об этом он сообщил на своем YouTube-канале "Миля".
Милевский также дал понять, что видит себя в "Динамо" не в роли тренера.
"Мне очень хочется. Но к этому надо прийти и быть готовым. Мне нравится, что в последнее время мы с Игорем Суркисом переписываемся, можем позвонить по телефону и без мата, как раньше. Мне нравится это очень. Надеюсь, придет время, когда я приду к нему и, думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь киевскому "Динамо". Не просто так там сидеть... Тренерскую лицензию пока не хочу", - сказал Артем Милевский.
Последним клубом 36-летнего Артема Милевского был "Минай". После завершения прошедшего сезона он стал свободным агентом, но так и не смог найти новую команду и объявил об окончании карьеры.
Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 по 2013 год выступал за киевское "Динамо". Также играл за хорватские "Хайдук" и "Сплит", российский "Тосно", румынскую "Конкордию", венгерскую "Кишварду", турецкий "Газиантепспор" и белорусское "Динамо" из Бреста.
За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.
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