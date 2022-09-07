Не просто страхование: российские финансисты Саркисовы продолжают зарабатывать в Украине

Сначала несколько слов о группе РЕСО. В ее состав входит целый ряд разнопрофильных страховых компаний в РФ, Беларуси и Армении, а также родственный банк "РЕСО-Кредит", лизинговая компания "РЕСО-Лизинг", сеть клиник Medswiss. Флагманским бизнесом группы является страховая компания "РЕСО-Гарантия" – российский лидер в автостраховании (КАСКО и ОСАГО) и №2 в добровольном медицинском страховании. 36,7% акций этой СК принадлежит французской финансовой группе AXA SA, так и не вышедшей с российского рынка. Мажоритарными владельцами группы РЕСО через ряд оффшоров являются российские бизнесмены армянского происхождения Николай и Сергей Саркисовы.

Чистая прибыль "РЕСО-Гарантии" за 2021 год превысила 26 миллиардов рублей, "РЕСО-Лизинга" - 4 миллиарда рублей. Итого это свыше 500 миллионов USD в эквиваленте. Очевидно, что при таких доходах группа платит многомиллионные налоги в бюджет РФ. При этом в РЕСО страхуются крупные государственные компании, такие как Сбербанк, Гознак, Аэрофлот, "Сухой" и другие. Группа активно работает и в оккупированном Крыму. Один из самых дорогостоящих контрактов, заключенных за последние годы "РЕСО-Лизинг" – на аренду автотранспорта для компании "Крымхлеб".

Свой украинский проект – страховую компанию "Просто-Страхование" – братья Саркисовы всегда позиционировали несколько особняком от материнской группы. Особенно после 2014 года, когда Россия ворвалась в Крым. Как в прошлом году признался Сергей Саркисов в интервью российской редакции журнала Forbes, вторжение сорвало им потенциальное соглашение по продаже лизингового бизнеса в Украине (речь идет о "Южноевропейской лизинговой компании") Европейскому банку реконструкции и развития. После того, как в августе 2014 года над территорией непризнанной "ДНР" сбили малазийский Boeing, где значительная часть пассажиров была нидерландцами, тогдашний директор ЕБРР, гражданин Нидерландов, заявил, что не вложит больше ни евро в Россию. "Южноевропейская лизинговая компания" зачахла, а вот "Просто-Страхование" продолжает преуспевать. Просто владельцы надели больше камуфляжа. Если до 2016 года включительно в набсовете компании лично заседали и Сергей Саркисов, и Николай, и их младший партнер Андрей Савельев, то сейчас российскую фамилию в борде так легко не найдешь. Однако шило из мешка вылезает постоянно.

Братья Саркисовы. Фото: nv.am

К концу 2018 года в реестре акционеров "Просто-Страхование" фигурировали целых 11 киприотов. В настоящее время 99,99% акций страховой принадлежит кипрской фирме Lavidia Limited. Та в свою очередь на 100% принадлежит другой фирме Laxmiras Ltd. И так пока цепочка не выведет на гражданина Армении Мартироса Аветисяна (см. схему ). Вроде бы никаких оснований для санкций. Если бы не тот нюанс, что человек с такой фамилией до 2021 года появлялся среди аффилированных лиц нескольких российских компаний из группы Саркисовых - "РЕСО-Гарантия", "РЕСО-Шанс", "Юнити Ре". Кроме того, Аветисян является директором еще одного кипрского оффшора – Sussuro Hokdings, владеющего в Украине дочерним предприятием "Р-Интер". Так вот, раньше оно называлось "Ресо-Интер" (ЕГРПОУ у обоих – одно и то же) и было одним из акционеров "Просто-Страхование". Российские уши торчат и из ПАО "Жизнь и Пенсия", которое, судя по схеме выше, также является акционером "Просто-Страхование", пусть и микроскопическим. Среди владельцев этого ПАО находим уже упомянутого гражданина РФ Андрея Савельева, одного из руководителей группы РЕСО.

И на фоне такой родословной у "Просто-страхования" немало клиентов среди государственных учреждений и стратегических предприятий Украины. В частности, именно компания Саркисовых как уполномоченное лицо "Ядерного страхового пула" ежегодно, начиная с 2016 года, страхует НАЭК "Энергоатом". В прошлом году стоимость такого соглашения составила 203,45 миллионов гривен. Правда, на захват российскими военными Запорожской АЭС соглашение не распространяется. Кроме того, как свидетельствует выписка из портала госзакупок, за последние годы клиентами "Просто-Страхование" были и Чернобыльская АЭС, Институт ядерных исследований НАН Украины, Государственное управление делами, офис Генерального прокурора, Национальная полиция (в лице Исследовательского центра научно-технической информации и технических исследований) и т.д.

За 2020 год прибыль "Просто-Страхование" составила 45 миллионов гривен. За 2021-й показатели еще не обнародованы. Стоимость активов компании составляет около 500 миллионов гривен. Один из основных – собственный офисный центр в Киеве на Лукьяновке (ул. Герцена 10) общей площадью почти 2400 квадратных метров.

В декабре 2018 года МВД Украины объявляло в международный розыск Николая Эдуардовича Саркисова и Сергея Эдуардовича Саркисова по подозрению в мошенничестве в крупных размерах. Однако через полгода объявление отозвали. Но благодаря этой истории в открытый доступ просочились детали приобретения Саркисовыми компании "Укринмедстрах", которая впоследствии и превратилась в "Просто-Страхование". Продавцом был киевский бизнесмен Лев Хлявич, деловой партнер нынешнего депутата ВР от "Слуги Народа" Михаила Радуцкого и бывший совладелец киевской клиники "Борис". Поначалу это было совершенно дружеское соглашение. За 33% акций "Укринмедстраха" россияне заплатили компании Хлявича "Инвестиционный консалтинг" 17,5 миллиона долларов. Но потом Хлявич обвинил Саркисовых, что они незаконно завладели всеми 100% акций "Инвестиционного консалтинга". Однако доказать не смог. Обвинение было снято. Розыск отменен. "Инвестиционный консалтинг" ликвидирован.

В украинских судебных реестрах (например, здесь) прямо не называют имен Саркисовых и Хлявича, но их назвали сами же представители группы РЕСО, например заместитель гендиректора компании "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов в комментариях для медиа. Зато в судебных слушаниях мы можем найти целый букет кипрских оффшоров, в финансовых связях с которыми украинские следователи подозревали "Просто-Страхование". RESO INVESTMENTS LIMITED, ASTROWAY LIMITED, SUSURRO HOLDINGS LIMITED, STANPEAK LIMITED, SECULAR INVESTMENTS LTD, RUSO 1 LIMITED, CIS Equity Partners, RGI Holdings BV – все это компании, на которых были или до сих пор оформлены активы Саркисовых.

Обвинения в мошенничестве в адрес Саркисовых звучали не только в Украине. В 2019 году известный французский риэлтор Франсуа-Ксавье Сусини судился с Николаем Саркисовым по поводу роскошного шале Apopka на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 26 миллионов евро. История довольно похожа на украинскую. Сначала Сусини и Саркисов договорились о паритетном инвестировании в реновацию шале, а затем россиянин оформил все права на объект на собственную фирму – Mascara Courchevel.

Однако более громкую огласку получило расследование, которое Национальная финансовая прокуратура Франции начала против бывшего президента страны Николя Саркози. Выяснилось, что с 2019 года он получал деньги от группы РЕСО за услуги советника. Французские правоохранители оценили это сотрудничество как потенциально подозрительное (так называемая торговля влиянием). Возможно, окажется, что у сторон гораздо более глубокие и более давние отношения. Ведь именно при президентстве Саркози французский союз AXA вошел в состав акционеров российской "РЕСО-Гарантия". Саркисовы заработали на этом более 800 миллионов евро. Ну а прежде Саркози работал в адвокатской компании, которая долгое время обслуживала AXA.

Ничего удивительного, что основной пул своей недвижимости братья Саркисовы сосредоточили именно во Франции. Никто из российских олигархов (никакие абрамовичи, усмановы или тимченки) не имеют в этой стране больше поместий, чем владельцы группы РЕСО. Штаб-квартира братьев находится в Лионе. Здесь они имеют презентабельный офис в центре города (40, Rue du Président Édouard Herriot), а также владеют зданием №2 в Пассаже Feuillat, где теперь находится генеральное консульство Армении во Франции. В свое время Николай Саркисов даже подрабатывал там генеральным консулом на волонтерских началах. Но все это только цветочки. По оценкам французского издания Mediapart, семья Саркисовых владеет в стране активами, стоимость которых достигает ориентировочно 200 миллионов евро. По этой ссылке – 29 компаний Саркисовых во Франции. Акционерами в них обычно фигурируют люксембургские или кипрские юрлица, а директорами – гражданка Италии Светлана Бугаева и гражданка Кипра Татьяна Кирьянова. Однако среди конечных бенефициаров всегда находишь фамилию Саркисова.

В конце концов не только во Франции оно попадается. В датском реестре мы, например, обнаружили адрес Николая Саркисова в Дубае: Jumeirah Beach, Residence Murjan 2, Penthouse 2802. Это жилой комплекс сразу при въезде на искусственный остров-пальму Джумейра. В собственности Сергея Саркисова есть, по крайней мере, два объекта недвижимости в Лос-Анджелесе, оформленные на компании с Виргинских островов – Sensaro Holdings LTD и Fortenius LTD. Первая из них, например, владеет домом на 6 спален и 8 тысяч квадратных метров за 6 миллионов долларов в комплексе Bella Oceana Vista на берегу Калифорнийского залива. А еще Сергей Саркисов занимается конипродакшеном, спродюсировал несколько художественных и документальных фильмов. Для чего открыл в Калифорнии несколько кинокомпаний, в совладельцы которых взял своего сына – Champion Films, Blitz Films, Wilde League Productions, Strawberry 2. Хотя это не столько серьезный бизнес, скорее хобби.

Возможно, братья Саркисовы и не принадлежат к ближайшему кругу путинских олигархов. Они огромную часть времени проживают за пределами РФ. У них в карманах про запас есть армянские паспорта. То есть у них второе гражданство. Но то же самое можно сказать чуть ли не о половине самых богатых россиян из списка Forbes. Они не критикуют публично кремлевские власти, платят, сколько нужно, в российский бюджет и развязанная против Украины война вовсе не выбила их из зоны комфорта. Вырвать же их оттуда могут только персональные санкции и угроза потерять элементы своей роскошной жизни – виллы, курорты, яхты… Поэтому занесение в санкционные списки Украины, ЕС, США таких лиц как Сергей и Николай Саркисовы просто необходимо. И уж совершенно недопустимо, что связанный с ними бизнес продолжает работать в Украине.