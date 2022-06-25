Не просто разрушение, но и циничное давление на эмоции украинцев, - Зеленский о массированном ракетном ударе

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

"45 российских ракет за ночь и утро одних сегодняшних суток. Житомирская область, Львовщина, Черниговщина, Николаев. К вечеру - еще ракеты. Разные типы, разные районы запуска... Все они были запущены с одной целью - показать, что якобы Россия что-то может дожать, что якобы российской армии что-то удастся", - заявил он.

25 июня начался пятый месяц полномасштабной войны России против Украины.

"Оккупанты собирались на пятый день захватить большую часть нашей страны, а вынуждены на пятый месяц устраивать такую ракетную показуху, которая стратегически для России ничего не меняет. Это такой этап войны - сложный морально, сложный эмоционально. Когда знаем, что у врага все равно ничего не получится, когда понимаем, что все равно сможем защитить наше государство, но не чувствуем временных границ этого, не чувствуем, сколько еще ударов, потерь, усилий будет, прежде чем увидим, что победа уже на нашем горизонте", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для этого РФ и нужны эти удары ракетами по городам, артиллерией и минометам по приграничным районам Черниговской, Сумской областей, Харькову, Днепропетровщине.

"Это не просто разрушение нашей инфраструктуры, это также и очень циничное, просчитанное давление на эмоции наших людей", - подытожил он.

В ночь на 25 июня российские самолеты выпустили по меньшей мере 20 ракет с белорусско-украинской границы.

Оккупанты нанесли по военному объекту в Яворивском районе на Львовщине ракетный удар с Черного моря.

В Харьковской области около 13:00 25 июня россияне обстреляли Рогань, вражеский снаряд попал в один из дворов.

В Сумской области оккупанты с территории России запустили шесть ракет из вертолетов по Краснопольской общине.

Вечером 25 июня россияне обстреляли ракетами объекты инфраструктуры в Ровенской области. Погибли три человека.