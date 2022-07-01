Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

"Сегодня в этом зале появится флаг Европейского Союза. И это должен быть не просто красивый жест. Это должно быть символом нашей задачи. Задача всех ветвей власти, чтобы никаких пауз в нашей работе не было. Чтобы принималось каждое решение, необходимое для европейского пути" Украины, и чтобы это были такие решения, позитив от которых будет ощущать украинское общество, украинские семьи, украинские граждане", - прокомментировал президент Зеленский.