Об этом сообщает СБУ.

"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три "Урала" , а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки кафиры потеряли 160 солдат, 10 артиллерийских систем и один самолет

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