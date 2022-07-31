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Главная война с Россией "Не прошли экзамен по маскировке": СБУ показала видео точной работы Центра спецопераций по оккупантам

"Не прошли экзамен по маскировке": СБУ показала видео точной работы Центра спецопераций по оккупантам

31 июля, 2022 воскресенье
11:06
война с Россией

Благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ многие оккупанты теперь слились с украинским ландшафтом

Об этом сообщает СБУ.

"Сидели россияне в кустах и думали, что их никто не найдет… Но "экзамен по маскировке" они не прошли - благодаря бойцам Центра спецопераций "А" СБУ. Лишь через несколько дней наши спецназовцы уничтожили ударными дронами два вражеских БТР, три "Урала" , а также скорректировали артиллерийский огонь по расчетам российских минометов", – говорится в сообщении.

  • Напомним, за сутки кафиры потеряли 160 солдат, 10 артиллерийских систем и один самолет

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СБУ
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