Не прошла в нардепы: винницкая чиновница отсудила у Украины в ЕСПЧ 3 тыс. евро – суд признал нарушения на выборах существенными
Заместитель главы Винницкого облсовета в 2013-14 годах Наталья Солейко получит от Украины компенсацию за моральный ущерб в размере €3 тысячи. ЕСПЧ признал нарушения существенными
Об этом сообщает Главком .
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу винницкой чиновницы, которое касалось результатов выборов в Верховную Раду.
Сообщается, что заявительница Наталья Солейко проиграла на парламентских выборах 28 октября 2012 года в одномандатном избирательном округе №11 (Винница), заняв второе место. Тогда победил самовыдвиженец Александр Домбровский.
"По материалам дела после проигрыша кандидатка в нардепы начала судиться с окружной избирательной комиссией, заявив о подделке бюллетеней. Однако административные суды приняли решение не в пользу заявительницы, установив, что пересчет голосов был произведен в соответствии с законодательством. Иск Солейко против Центральной избирательной комиссии в связи с утверждением, как заявлялось, ложных результатов голосования, также был безуспешным", - сообщает издательство.
В то же время Отчет миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ имел замечания по подсчету результатов, совпадающих с утверждениями заявительницы.
Рассмотрев жалобу Солейко Европейский суд по правам человека подчеркнул, что выявленные нарушения, о которых утверждала заявительница, были достаточно существенными, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан во время выборов в орган законодательной власти. Отчет международных наблюдателей подтвердил это.
Кроме возмещения моральной компенсации в размере €3 тыс., Украина заплатит Солейко еще €1 тыс. за расходы на правовую помощь.
"В то же время ЕСПЧ отметил, что национальные суды формально отклонили иск заявительницы без всякой попытки выяснить, что на самом деле произошло, а также исключили возможность пересмотреть результаты выборов в одномандатном округе в Виннице", - добавляют журналисты.
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