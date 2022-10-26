Об этом сообщает Главком .

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу винницкой чиновницы, которое касалось результатов выборов в Верховную Раду.

Сообщается, что заявительница Наталья Солейко проиграла на парламентских выборах 28 октября 2012 года в одномандатном избирательном округе №11 (Винница), заняв второе место. Тогда победил самовыдвиженец Александр Домбровский.

"По материалам дела после проигрыша кандидатка в нардепы начала судиться с окружной избирательной комиссией, заявив о подделке бюллетеней. Однако административные суды приняли решение не в пользу заявительницы, установив, что пересчет голосов был произведен в соответствии с законодательством. Иск Солейко против Центральной избирательной комиссии в связи с утверждением, как заявлялось, ложных результатов голосования, также был безуспешным", - сообщает издательство.

В то же время Отчет миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ имел замечания по подсчету результатов, совпадающих с утверждениями заявительницы.

Рассмотрев жалобу Солейко Европейский суд по правам человека подчеркнул, что выявленные нарушения, о которых утверждала заявительница, были достаточно существенными, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан во время выборов в орган законодательной власти. Отчет международных наблюдателей подтвердил это.

Кроме возмещения моральной компенсации в размере €3 тыс., Украина заплатит Солейко еще €1 тыс. за расходы на правовую помощь.

"В то же время ЕСПЧ отметил, что национальные суды формально отклонили иск заявительницы без всякой попытки выяснить, что на самом деле произошло, а также исключили возможность пересмотреть результаты выборов в одномандатном округе в Виннице", - добавляют журналисты.