"Не проглотил унижение": Штайнмайер требовал от Зеленского объяснений из-за отмены его визита в Киев, - Spiegel
В мае во время телефонного разговора президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от Владимира Зеленского объяснить, почему его визит в Киев был неожиданно отменен.
Об этом сообщает Spiegel .
По информации источника, о визите Штайнмайера в Украину было договорено 12 апреля. Инициатором стал президент Польши Анджей Дуда, а украинская сторона этого не отрицала.
Однако инцидент произошел за день до того, как президент Германии должен был отправиться в Украину. Сообщается, что руководитель ОП Андрей Ермак вызвал посла Польши и сказал, что не нужно брать Штайнмайера в Киев.
Параллельно Зеленский якобы отказался от телефонного разговора Франк-Вальтером Штайнмайером, хотя тот и ждал его "несколько часов".
Реакция Германии
В Spiegel отмечают, что тогда это вызвало негодование немецкой стороны, но они сразу решили разрядить напряжение. Советник Штайнмайера через украинского посла Андрея Мельника договорился о телефонном разговоре с Зеленским.
Разговор произошел 5 мая и длился 45 минут. Как утверждает Spiegel, президент Украины в начале самого разговора извинился и заявил, что произошло "значительное недоразумение".
Тогда Зеленский даже предложил немецкому коллеге приехать в Украину на 8 мая, но Штайнмайер потребовал сначала "обсудить прошлое" и получить объяснение отмененному визиту.
Глава Германии отмечал, что имеет перед собой все документы, подтверждающие, что Зеленский знал об этой ситуации.
"Некоторые в офисе президента (Германии) до сих пор удивлены настойчивостью, с которой обычно осторожный Штайнмайер говорил с украинцем. Но в то же время несколько горды, что их руководитель не проглотил унижения из-за того, что его не пригласили", – пишет Spiegel.
- 8 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.
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