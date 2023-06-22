Те, кто следит за событиями в соседней стране, знают — как раз руководящая политическая сила там подвержена играм с историческими ресентиментами. И очередной ренессанс того, что принято называть "кресовянством" совпал с началом очередного тура противостояния между актуальной политической силой и ее оппонентами еще лет десять назад. Даже я, тогда "зеленый" аспирант, прекрасно зафиксировала быстрое и ощутимое изменение настроений от почти "фонового" существования темы, которая не выходила далеко вне заинтересованных кругов и до того, что тема "исторических счётов" с Украиной стала чуть ли не центральной темой внутренней дискуссии . Тогда тоже была годовщина — в 2013 году исполнилось 70 лет трагических событий.

Боюсь, сейчас, накануне восьмидесятой годовщины той трагической происшествия одной из основных задач внешней политики в отношении Польши и, боюсь, не только для Украины, есть просто пережить очередные польские выборы. Любят в этой стране делать историю ристалищем с привлечением соседних стран.

Очередным свидетельством небезосновательности такого вывода опубликована позиция польского Института Национальной памяти по поводу последнего по счету интервью директора украинского Института Антона Дробовича. Начать с того, что авторы текста почему-то именуют Галицию "Восточной Малопольшей", являющейся колониальной риторикой и явным пасом ностальгии по довоенной "Аркадии". Само обращение касается непосредственно тезиса господина Дробовича об угрозе украинским военным захоронениям в Польше — в свете серии скандалов с захоронениями воинов УПА этот тезис не назовешь безосновательным.

Читайте также: Победит ли реанимация "Варшавского пакта" болезненные воспоминания?

Но это, очевидно, не влияет на решение актуального правительства Польши продолжать играть с историческим ресентиментом. Не замечая, что это очень опасный инструмент. В первую очередь он не знает полутонов и всегда стремится идти до конца. Именно поэтому требовалось разгепанного Белграда и суда в Гааге, именно поэтому требовалось разбомбленной на квасный площадок Германии и суда в Нюрнберге и именно поэтому, по-видимому, понадобится дезинтеграция России и ее главари на скамье подсудимых. Кто уцелеет. Напомню, что обе тоталитарные идеологии выросли в том числе из имперских ресентиментов даже не столько элит, сколько "маленьких людей". Миллионов "маленьких людей".

Дело уверено, в украинско-польском случае до чего-то такого не дойдет. История хоть чему научила оба народа. Ну, по крайней мере, поляков научила, что внешняя политика во имя ресентимента "границ 1772 года" в условиях, когда украинцы и белорусы уже не "хлопы и попы", а Россия европейская империя - это немного не то что надо.

Но что думают польские политики правого крыла на случай, если разогретый ресентимент выплеснется за рамки планируемого?

Ибо здесь начинается следующий момент. А именно – ресентимент обычно бывает взаимный. В этом конкретном случае не даст соврать украинский фейсбук. Каждое заявление, подобно недавнему Министерству иностранных дел Польши, провоцирует тысячи упоминаний о Надсянии, Перемыщине с самим Перемышлем вместе, о Павлокоме и других уничтоженных деревнях. И иногда среди них встречаются риторические вопросы — а может, и нам поднять вопрос? Пока что в Украине нет политика, который поднял бы на щит рессентименты такого рода. Что делать, если появится? Хотя да, шансы невелики по куче объективных причин.

Читайте также: Неизбежная цена уроков истории

Более прикладной момент — годами идет история с табличкой при входе в национальный музей "тюрьма на Лонцкого", где я тоже имею честь и удовольствие работать. Польская сторона недовольна тем, что межвоенное польское правительство упомянуто в одном ряду с тоталитарными режимами нацистов и коммунистов. Причем общее понятие, которым объединили все эти правительства названо "оккупационными режимами". То есть, украинский "мемориал жертв оккупационных режимов" четко подчеркивает разницу между тоталитарным характером нацистского и коммунистического правительств, и не тоталитарным — польским. Но вспоминает, что политическая тюрьма была создана польским правительством для смирения отстаивавших свои права украинцев — между прочим, указанные в международных документах того времени. Справедливы ли требования польской стороны устранить упоминание о преступлениях польского правительства и, следовательно, устранить упоминание об их жертвах? Этот вопрос особенно удивляет тот факт, что на стендах Музея Армии Краевой в Кракове территория Галиции обозначена, как "Малопольская Восточная", термином, принятым в той же межвоенной Польше для полонизации (колонизации) украинской Галиции.

А еще оно начинает хорошо звучать на фоне замечания польского исследователя Гжегожа Гаудена, что политика поляков относительно своих восточных соседей, в первую очередь, украинцев и евреев, базировалась на самом деле на образе на мир, который допустил разделы Польши между тремя империями. Или исследований французского ученого Даниэля Бовуа, доказавшего фактическую колониальность ресентимента до "тихого рая" на Правобережье и той же Волыни.

Очевидно, польские "крессовые" среды не единственные в своем роде. Двадцатый век в Центрально-Восточной Европе породил массу обиженных, изгнанных и так далее групп. Правда, почти ни один из десятков ресентиментов не стал в центре внешней политики. А там, где стал, дело закончилось кровавой драмой, как в случае претензий Сербии к соседям. И стало уроком всем другим ответственным правительствам и политикам. Здесь уместно упомянуть также, что в Музее Второй Мировой войны украинских повстанцев сравнивают с усташами именно в вопросе человеческих жертв.

И именно по причине всего перечисленного комплекса ответственные политики не играют с историческим ресентиментом, оставляя его на уровне регионов, групп, локальных обществ, собирающих свидетельства о том, что произошло и лелеют свой ресентимент в узком кругу. Некоторые вещи следует оставлять в прошлом. И смириться с тем, что чьи-то слезы никогда не удастся высушить. А уж тем более не следует манипулировать этими слезами на международном уровне.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в XX веке .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.