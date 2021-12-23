"Не призыв на службу": украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года
В Вооруженных силах Украины предоставили разъяснения о взятии женщин на военный учет
Об этом рассказали на брифинге Сухопутных войск ВСУ, передает Еспресо.TV.
Как рассказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ полковник Роман Горбач, взятие на учет - это не призыв.
"Хочу обратить внимание на то, что постановка на военный учет женщин-военнообязанных - это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разные категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", - отметил он.
До конца 2022-го женщины должны стать на военный учет.
"До тех пор ни один руководитель предприятия, где работают женщины, а также сами женщины, которые должны стать на учет, не будут нести административную ответственность", – пояснил военный.
По словам Горбача, женщины-специалисты будут использованы только при крайней необходимости во время мобилизации.
"Только в крайнем случае такие военные специалисты будут призваны на военную службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", - подчеркнул он.
По словам советника командующего Сухопутными войсками ВСУ Елены Шевцовой, учет женщин-военнообязанных ведется и сейчас.
“На сегодняшний день все учитывается - медики, военные. Но посмотрите, ни одной женщины не призвали без их согласия”, - сказала Шевцова.
Как пояснил военный комиссар Валерий Куценко, в случае с женщинами алгоритм не отличается от взятия на учет мужчины.
Женщина должна написать заявление, что хочет встать на учет, предоставить копии и оригиналы документов, в частности справку с работы, о браке - и по месту регистрации проживания будут решать, подходит ли она.
"Она (женщина, - ред.) пишет заявление, что хочет стать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончание учебного заведения, справку из учреждения, где работает)", - отметил Горбач.
Отвечая на вопрос журналистов, о каком количестве военнообязанных идет речь, Куценко подтвердил, что это примерно 10 миллионов человек.
На брифинге добавили, что это не связано с возможной агрессией РФ.
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