"Не призыв на службу": украинские женщины должны стать на военный учет до конца 2022 года

Об этом рассказали на брифинге Сухопутных войск ВСУ, передает Еспресо.TV.

Как рассказал начальник управления персонала штаба КСО ВСУ полковник Роман Горбач, взятие на учет - это не призыв.

"Хочу обратить внимание на то, что постановка на военный учет женщин-военнообязанных - это не призыв на военную службу. Это абсолютно две разные категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", - отметил он.

До конца 2022-го женщины должны стать на военный учет.

"До тех пор ни один руководитель предприятия, где работают женщины, а также сами женщины, которые должны стать на учет, не будут нести административную ответственность", – пояснил военный.

По словам Горбача, женщины-специалисты будут использованы только при крайней необходимости во время мобилизации.



"Только в крайнем случае такие военные специалисты будут призваны на военную службу. При введении военного положения или в особый период во время мобилизации", - подчеркнул он.

По словам советника командующего Сухопутными войсками ВСУ Елены Шевцовой, учет женщин-военнообязанных ведется и сейчас.

“На сегодняшний день все учитывается - медики, военные. Но посмотрите, ни одной женщины не призвали без их согласия”, - сказала Шевцова.

Как пояснил военный комиссар Валерий Куценко, в случае с женщинами алгоритм не отличается от взятия на учет мужчины.

Женщина должна написать заявление, что хочет встать на учет, предоставить копии и оригиналы документов, в частности справку с работы, о браке - и по месту регистрации проживания будут решать, подходит ли она.



"Она (женщина, - ред.) пишет заявление, что хочет стать на учет, предоставляет документы (паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончание учебного заведения, справку из учреждения, где работает)", - отметил Горбач.

Отвечая на вопрос журналистов, о каком количестве военнообязанных идет речь, Куценко подтвердил, что это примерно 10 миллионов человек.



На брифинге добавили, что это не связано с возможной агрессией РФ.

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