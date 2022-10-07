Иранское информагентство Tasnim сообщил , что об этом Амир-Абдуллахиан заявил во время разговора с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.

"Хотя некоторые страны оказали военную помощь Украине, мы никогда не посылали и не будем посылать никакого оружия России для использования в войне против Украины, поскольку считаем, что разрешение этого кризиса – политическое и оказание какой-либо вооруженной поддержки двум сторонам откладывает возможность мира" , – сказал глава иранского МИДа.

С августа Иран тайно поставляет свои боевые дроны в Россию. РФ уже активно использует их в атаке городов Юга Украины, однако ВСУ уже научились их уничтожать, а Пентагон заявил , что они не стали технологическим прорывом РФ в войне против Украины.

23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу , в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.

В ночь с 29 на 30 сентября российские дроны-камикадзе иранского производства атаковали Николаев и Одессу.

В свою очередь в ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины посол Ирана заявил, что его страна не поставляла беспилотники в Россию. На что Минобороны опубликовало фотографию захваченного украинскими бойцами ударного иранского беспилотника Mohajer-6.

В ночь с 4 на 5 октября в Белой Церкви в Киевской области дважды прогремели взрывы. Город атаковали иранскими дронами-камикадзе.

5 октября в Иране официально отрицали поставки Российской Федерации беспилотников, которые она активно использует в войне, атакуя Украину.

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