Не пришел по вызову: НАБУ объявило разоблаченного на взятке нардепа-"слугу" Кузьминых в розыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало повестку о вызове народного депутата Сергея Кузьминых, которого разоблачили на взятке в более полумиллиона гривен, и объявило его в розыск
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"Повестка о вызове Кузьминых Сергея Владимировича, проживающего по адресу г. Житомир. Вам необходимо прибыть 07.02.2022 в 10 ч 00 мин, в Национальное антикоррупционное бюро Украины по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3, для участия во вручении письменного сообщения о подозрении и допросе в процессуальном статусе подозреваемого в уголовном производстве № 4202100000002617 от 16.12.2022", - отмечается в тексте повестки.
В НАБУ отметили, что решение объявить Кузьминых в розыск было принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательства от детективов НАБУ.
- Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
- 31 января Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых.
- В САП сообщили, что Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- 2 февраля Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
- 2 февраля НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых.
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