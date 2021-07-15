"Не приоритетная группа риска": Ляшко по COVID-вакцинации детей

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в соответствии со структурой заболеваемости в стране, дети до 18 лет составляют лишь 6% от общего количества инфицированных. А в последнее время подобных случаев стало несколько меньше.

"То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Поэтому в первую очередь направлены усилия (вакцинация - ред.) на людей от 18 лет", - отметил Ляшко.