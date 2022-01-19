"Не принимаем попытки разделить Европу на сферы влияния": глава Еврокомиссии пригрозила РФ масштабными санкциями

Об этом она написала в Twitter.



"Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попытки разделить Европу на сферы влияния", - отметила глава Еврокомиссии.



Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз солидарен с Украиной. И в случае ужесточения агрессии России ЕС с партнерами применит санкции.



"Если ситуация ухудшится, мы пойдем с масштабными санкциями, согласованными с партнерами", – написала она.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.

Издания Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что в ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.

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