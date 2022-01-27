"Не принесет никому пользы": Турция призвала Украину и РФ снизить напряженность на общей границе
В четверг, 27 января, во время заседания Совета безопасности Турции, которое возглавил президент Реджеп Тайип Эрдоган, участники обсудили вопросы эскалации на границе Украины и Российской Федерации и призвали к снижению напряженности
Об этом сообщает издание Sabah.
"Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Украиной и Российской Федерацией не принесет кому-либо пользы. Прозвучал призыв ко всем сторонам снизить напряженность", - говорится в заявлении.
Кроме того, во время заседания Совет обсудил ситуацию на Кавказе. Участники подчеркнули важность усовершенствования созданных механизмов и усилий по укреплению мира и стабильности в регионе.
- Напомним, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
- Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предложение президента Турции о встрече Зеленского и Путина имеет смысл, однако проблема в том, что у России нет сильной переговорной позиции.
- 26 января в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное