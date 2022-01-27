"Не принесет никому пользы": Турция призвала Украину и РФ снизить напряженность на общей границе

Об этом сообщает издание Sabah.



"Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Украиной и Российской Федерацией не принесет кому-либо пользы. Прозвучал призыв ко всем сторонам снизить напряженность", - говорится в заявлении.



Кроме того, во время заседания Совет обсудил ситуацию на Кавказе. Участники подчеркнули важность усовершенствования созданных механизмов и усилий по укреплению мира и стабильности в регионе.

Напомним, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предложение президента Турции о встрече Зеленского и Путина имеет смысл, однако проблема в том, что у России нет сильной переговорной позиции.

26 января в ответ на запрос главы ОБСЕ Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.